Российское посольство противоречит собственной пропаганде и признает Крым украинским

Посольство России в Стокгольме опубликовало инфографику в социальной сети, показывающей цены на топливо в отдельных странах Европы. Изображение должно было показать, что в России цены значительно ниже, чем в других странах, однако инфографика привлекла внимание другим моментом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter русского посольства в Швеции.



Посольство России в Швецию. Фото из открытых источников

На опубликованной инфографике, показывающей цены на российское топливо по состоянию на 9 января 2023 года, все страны выделены в разные цвета. Таким образом, хорошо заметно, что Крым принадлежит Украине. Такое изображение противоречит официальной позиции Кремля и российской пропаганде, утверждающей, что полуостров якобы российский.

Кроме Крыма, временно оккупированные территории на карте также принадлежат Украине. И это, несмотря на решение Путина провести незаконный референдум и своим указом присоединить эти территории к России. Таким образом, согласно официальному нарративу Кремля Крым, Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области должны принадлежать России.

Интересно, что в России с марта прошлого года действует закон, запрещающий "распространять дезинформацию" о "специальной военной операции", именно так в Кремле называют войну в Украине. За нарушение этого закона предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Посмотреть инфографику из посольства России в Стокгольме можно ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пророссийская страна тайно от своего правительства отсылала в Украину оружие и горючее.

Также "Комментарии" писали о том, что Лавров назвал цели России в войне с Украиной.

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