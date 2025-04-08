Российское наступление захлебывается: есть три основные причины

У наступления российских оккупационных войск в Украине существенно замедлился темп. Это происходит из-за трех причин: высоких потерь, осложненных погодных условий и эффективной обороны ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на высокопоставленного чиновника НАТО Сми отмечает, территориальные достижения РФ за последний месяц в пять раз меньше, чем пять месяцев назад. Причины – лучше укрепленная оборона и новые методы борьбы Украины. Один из них — массовое использование дронов, которые стали ключевым оружием конфликта.

"Когда вы продолжаете борьбу после точки, в которой вы истощены, и точки, на которой наступательные операции ваших сил достигают кульминации, вы можете продолжать борьбу, но вы будете получать меньшую предельную отдачу. Ваш уровень истощения будет выше, и вы просто не будете настолько эффективными", — пояснил Джордж Баррос из Института изучения войны.

Отмечается, что, с одной стороны, захватив Авдеевку прошлой зимой россияне получили временное преимущество. Однако темпы продвижения снизились: если в ноябре 2023 года Москва продвинулась на 730,5 км², то в марте – всего на 143 км².

При этом западные эксперты обратили внимание, что украинские войска проводят локальные контратаки и не подпускают россиян близко к своим позициям. Поэтому попытки прорыва россиян на Покровском и Торецком направлениях, которые противник ознаменовал, как ключевые, не увенчались успехом. Опять же, не в последнее очередь благодаря рою беспилотников, которые украинскими защитниками используются не только для разведки, но и для доставки боеприпасов, часто в сочетании с артиллерией.

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