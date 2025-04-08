logo

BTC/USD

79002.00

ETH/USD

1570.53

LTC/USD

71.53

USD/UAH

41.30

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российское наступление захлебывается: есть три основные причины
commentss НОВОСТИ Все новости

Российское наступление захлебывается: есть три основные причины

The Telegraph пишет о том, что наступление РФ буксует, дроны ВСУ уничтожают технику еще на подступах к фронту

сегодня, 10:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У наступления российских оккупационных войск в Украине существенно замедлился темп. Это происходит из-за трех причин: высоких потерь, осложненных погодных условий и эффективной обороны ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Российское наступление захлебывается: есть три основные причины

Российские войска. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на высокопоставленного чиновника НАТО Сми отмечает, территориальные достижения РФ за последний месяц в пять раз меньше, чем пять месяцев назад. Причины – лучше укрепленная оборона и новые методы борьбы Украины. Один из них — массовое использование дронов, которые стали ключевым оружием конфликта.

"Когда вы продолжаете борьбу после точки, в которой вы истощены, и точки, на которой наступательные операции ваших сил достигают кульминации, вы можете продолжать борьбу, но вы будете получать меньшую предельную отдачу. Ваш уровень истощения будет выше, и вы просто не будете настолько эффективными", — пояснил Джордж Баррос из Института изучения войны.

Отмечается, что, с одной стороны, захватив Авдеевку прошлой зимой россияне получили временное преимущество. Однако темпы продвижения снизились: если в ноябре 2023 года Москва продвинулась на 730,5 км², то в марте – всего на 143 км².

При этом западные эксперты обратили внимание, что украинские войска проводят локальные контратаки и не подпускают россиян близко к своим позициям. Поэтому попытки прорыва россиян на Покровском и Торецком направлениях, которые противник ознаменовал, как ключевые, не увенчались успехом. Опять же, не в последнее очередь благодаря рою беспилотников, которые украинскими защитниками используются не только для разведки, но и для доставки боеприпасов, часто в сочетании с артиллерией. 

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько России обходится 1 квадратный километр украинской земли: в ВСУ назвали цифры.

Также издание "Комментарии" сообщало – в НАТО заговорили о рекордных потерях РФ в Украине: почему цифры впечатляют.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/04/07/russian-battlefield-gains-rapidly-shrinking/
Теги:

Новости

Все новости