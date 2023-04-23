Российское командование пытается убедить Путина перейти к обороне – ISW

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Slava Kot
Отчет Института изучения войны указывает, что российское военное командование и владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин пытаются убедить Путина защитить временно оккупированные территории Украины перед контрнаступлением, а не идти в атаку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ISW.
Герасимов и Шойгу. Фото из открытых источников
Военное руководство в РФ понимает угрозу украинского контрнаступления, однако не может открыто убедить Путина перейти к обороне временно оккупированных территорий.
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По мнению Института изучения войны Шойгу и Герасимов понимают, что Путин больше ценит лояльность, а не компетентность. Военное руководство России также пыталось убедить Путина провести мобилизацию в мае 2022 для восстановления армии, однако смогли этого сделать.
Кроме Шойгу и Герасимова, убедить российского диктатора пытается и Евгений Пригожин.
Пригожин утверждает, что российские силы должны удержать линию фронта во время украинского контрнаступления, а дальнейшая пауза позволит армии РФ восстановить боевую мощь.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные заняли позиции на левом берегу Херсона.
Также "Комментарии" писали о российских элитах, которые боятся за свое будущее.
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Брат
сегодня, 09:29
ISW-так называемый институт изучения войны-это несколько неудовлетворенных западных феминисток,сидящих где-то в брюсселе,никогда не бывавших на передовой,но пытающихся что-то трандеть про события на фронте.Ржу с их дебильных "исследований".