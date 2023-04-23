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Российское командование пытается убедить Путина перейти к обороне – ISW

Пригожин, Шойгу и Герасимов утверждают президента России Владимира Путина занять оборонные позиции в войне в Украине.

сегодня, 08:50
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Автор:

Slava Kot

Отчет Института изучения войны указывает, что российское военное командование и владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин пытаются убедить Путина защитить временно оккупированные территории Украины перед контрнаступлением, а не идти в атаку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ISW.

Российское командование пытается убедить Путина перейти к обороне – ISW

Герасимов и Шойгу. Фото из открытых источников

Военное руководство в РФ понимает угрозу украинского контрнаступления, однако не может открыто убедить Путина перейти к обороне временно оккупированных территорий.


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"Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, вероятно, понимают угрозу украинского контрнаступления, но, вероятно, продолжают посылать контрактников для усиления бессмысленных наступательных операций по приказам Путина", – утверждает ISW.

По мнению Института изучения войны Шойгу и Герасимов понимают, что Путин больше ценит лояльность, а не компетентность. Военное руководство России также пыталось убедить Путина провести мобилизацию в мае 2022 для восстановления армии, однако смогли этого сделать.

Кроме Шойгу и Герасимова, убедить российского диктатора пытается и Евгений Пригожин.

"Пригожин в своей недавней риторике становится все более паническим и делает подобные заявления о неопределенном будущем российских наступательных операций на Донбассе. Примечательны призывы Пригожина к укреплению российской обороны на оккупированных территориях", — пишет Институт изучения войны.

Пригожин утверждает, что российские силы должны удержать линию фронта во время украинского контрнаступления, а дальнейшая пауза позволит армии РФ восстановить боевую мощь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные заняли позиции на левом берегу Херсона.

Также "Комментарии" писали о российских элитах, которые боятся за свое будущее.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-22-2023
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Обсуждения

Брат

сегодня, 09:29

ISW-так называемый институт изучения войны-это несколько неудовлетворенных западных феминисток,сидящих где-то в брюсселе,никогда не бывавших на передовой,но пытающихся что-то трандеть про события на фронте.Ржу с их дебильных "исследований".


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