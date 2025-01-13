Российско-украинская война переходит в новую фазу: на Западе раскрыли детали

Благодаря использованию беспилотников российско-украинская война переходит в новую фазу. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Newsweek.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что в течение почти трех лет войны молниеносное развитие беспилотных летательных аппаратов – и технологии борьбы с ними – иллюстрировало войну в Украине. А поскольку поле боя переполнено тысячами беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), Москва и Киев вынуждены искать новые способы убедиться, что их беспилотники работают против врага быстрее и эффективнее, чем у противника.

"Оптоволоконные беспилотники все чаще появляются в последние месяцы как одно из основных решений для борьбы с РЭБ, используемое обеими сторонами", — говорится в статье.

Оптоволокно работает путем передачи информации и энергии в виде импульсов света по очень тонким нитям стекла, рассказал изданию эксперт по дронам из Великобритании Стив Райт.

"Обычно мы об этом не знаем, но на самом деле используем оптоволокно почти каждый день. Мы можем передавать гораздо больше данных через соединение через волоконную оптику, которая жизненно необходима на поле боя", – отметил эксперт по дронам.

В публикации говорится, что Россия первой использовала оптоволоконные беспилотники на поле боя, но украинцы не отстают, рассказали эксперты компании Iron Cluster.

"Украинские производители сейчас стремятся догнать (Россию — ред.) в разработке оптоволоконных дронов. Обычно волоконная оптика используется на мультироторах FPV для миссий-камикадзе, но сейчас продолжаются попытки адаптировать эту технологию для управления другими типами дронов, в том числе наземных", — отметили специалисты.

По их словам, волоконная оптика имеет три основных преимущества. Сигнал для дрона не может быть заглушен или перехвачен, а также обеспечивает гораздо лучшее качество видео для оператора. Кроме того, вражеские силы не могут обнаружить дроны с помощью радиосигналов, типа электромагнитного сигнала.

Но оптоволоконные дроны, как правило, дороже и тяжелее, что уменьшает способность беспилотника нести взрывчатку, тем самым уменьшая его потенциал для эффективного поражения целей, говорят эксперты. Чтобы компенсировать это, нужны более крупные дроны, с большими рамами и мощными батареями, которые часто более точны.

Специалисты ожидают, что оптоволоконные дроны станут еще более популярными в течение 2025 года.

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