logo

BTC/USD

94125.57

ETH/USD

3222.18

LTC/USD

99.94

USD/UAH

42.98

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Настоящий кошмар для РФ: какой город массово атаковали стаи беспилотников
commentss НОВОСТИ Все новости

Настоящий кошмар для РФ: какой город массово атаковали стаи беспилотников

В районе Воронежа прогремели взрывы на фоне атаки дронов

сегодня, 07:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В районе города Воронеж РФ в ночь на 13 января прогремели сильные взрывы. В регионе фиксировались беспилотники, и велась работа сил и средств противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", эту информацию в сети подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Настоящий кошмар для РФ: какой город массово атаковали стаи беспилотников

Беспилотник. Фото: из открытых источников

В Воронежской области заявляли об опасности воздушной атаки еще с вечера накануне.

Около половины первого часа ночи в воронежских пабликах стали писать о громком взрыве. Позже в сети было обнародовано видео с "тем самым громким хлопком" в районе Воронежа. В частности, рассказывалось, что довольно громко было на Левом берегу.

Кроме того, в воронежских пабликах рассказывали о еще нескольких взрывах, которые были слышны этой ночью.

По словам губернатора Александра Гусева, в регионе якобы средствами ПВО и РЭБ было "уничтожено несколько БПЛА" в пригороде Воронежа.

Российский чиновник также утверждает, что пострадавших и разрушений нет.

Позже стало известно об отбое режима опасности из-за дронов в Воронежской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ атаковали с помощью более 7 тысяч дронов регионы РФ вне зоны так называемой "спецоперации" в 2024 году. Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС, ссылаясь на собственные расчеты.

Пик атак украинских БПЛА на регионы России вне зоны спецоперации в 2024 году пришелся на октябрь, когда средства ПВО якобы сбили 1128 беспилотников. Это следует из подсчетов того же ТАСС на основе данных оккупационного Минобороны России.

"Четверть атак украинских БПЛА самолетного типа на российские регионы вне зоны спецоперации пришлась на Белгородскую область в 2024 году", – пишут российские пропагандисты.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости