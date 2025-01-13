Настоящий кошмар для РФ: какой город массово атаковали стаи беспилотников

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Кравцев Сергей
В районе города Воронеж РФ в ночь на 13 января прогремели сильные взрывы. В регионе фиксировались беспилотники, и велась работа сил и средств противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", эту информацию в сети подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Беспилотник. Фото: из открытых источников
В Воронежской области заявляли об опасности воздушной атаки еще с вечера накануне.
Около половины первого часа ночи в воронежских пабликах стали писать о громком взрыве. Позже в сети было обнародовано видео с "тем самым громким хлопком" в районе Воронежа. В частности, рассказывалось, что довольно громко было на Левом берегу.
Кроме того, в воронежских пабликах рассказывали о еще нескольких взрывах, которые были слышны этой ночью.
По словам губернатора Александра Гусева, в регионе якобы средствами ПВО и РЭБ было "уничтожено несколько БПЛА" в пригороде Воронежа.
Российский чиновник также утверждает, что пострадавших и разрушений нет.
Позже стало известно об отбое режима опасности из-за дронов в Воронежской области.
Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ атаковали с помощью более 7 тысяч дронов регионы РФ вне зоны так называемой "спецоперации" в 2024 году. Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС, ссылаясь на собственные расчеты.
Пик атак украинских БПЛА на регионы России вне зоны спецоперации в 2024 году пришелся на октябрь, когда средства ПВО якобы сбили 1128 беспилотников. Это следует из подсчетов того же ТАСС на основе данных оккупационного Минобороны России.
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