ВСУ атаковали с помощью более 7 тысяч дронов регионы РФ вне зоны так называемой "спецоперации" в 2024 году. Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС, ссылаясь на собственные расчеты.

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Пик атак украинских БПЛА на регионы России вне зоны спецоперации в 2024 году пришелся на октябрь, когда средства ПВО якобы сбили 1128 беспилотников. Это следует из подсчетов того же ТАСС на основе данных оккупационного Минобороны России.

"Четверть атак украинских БПЛА самолетного типа на российские регионы вне зоны спецоперации пришлась на Белгородскую область в 2024 году", – пишут пропагандисты.

За прошедшую неделю нового года более 200 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины "сорвано" за неделю над оккупированными Донецком и Макеевкой, сообщили пропагандистам ТАСС в УФСБ в так называемой "Донецкой Народной Республике".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по подтвержденным данным ресурса DeepState, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области).

Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по нашим приграничным громадам с территории Донбасса, отметил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. В зоне повышенной опасности оказываются следующие громады:

• Великомихайловская;

• Маломихайловская;

• Новопавловская;

• Межевская;

• Покровская;

• Петропавловская;

• Васильковская.

Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности, приграничные Павлоградского района со стороны Покровского направления, отмечает Лукашук.

"Жителям указанных громад важно серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и неукоснительно соблюдать правила безопасности. Берегите себя и своих близких!" – подчеркнул чиновник.