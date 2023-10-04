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Российский "Вконтакте" скрывает информацию про войну в Украине

Российская соцсеть содействует властям РФ, скрывая данные о россиянах, попавших в плен

4 октября 2023, 22:04
Автор:
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Константин Куликов
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Российская социальная сеть "ВКонтакте", заблокированная в Украине, по требованию властей РФ стала скрывать публикации родственников мобилизованных россиян, в которых они просят вернуть мужей и братьев домой. Об этом сообщают "Комментарии".

Российский "Вконтакте" скрывает информацию про войну в Украине

VK заблокирован в Украине

Под блокировку попадают записи с хэштегами #вернемребят, #мобилизованнымпорадомой, #ротация и другими подобными. Основанием для блокировки соцсеть называет требование Генпрокуратуры РФ от 24.02.2022, которое касается "недостоверной" информации войне в Украине.


Родственники – в основном это матери и жёны мобилизованных — жалуются на то, что в военных частях не осуществляют ротацию служащих, а их близким не предоставляют отпусков, чтобы восстановить силы и повидаться с семьёй. Также они требуют ограничить срок службы по мобилизации – например, одним годом, передает "Радио Свобода".

Блокировка осуществляется только на территории России. Российским пользователям заблокированные ресурсы доступны через VPN.

"ВКонтакте" (международное название — VK) — российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на 82 языках; особенно популярен среди русскоязычных пользователей. "ВКонтакте" позволяет пользователям отправлять друг другу сообщения, редактировать эти сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, обмениваться изображениями, аудио- и видеозаписями, переводить деньги, играть в браузерные игры. Также позиционирует себя платформой для продвижения бизнеса и решения повседневных задач с помощью мини-приложений.

В апреле 2022 ежедневная аудитория платформы в России составила 47,2 млн.

В 2017 году "ВКонтакте" и еще одна российская соцсеть — "Одноклассники" — была запрещена в Украине.

Тем временем, на войне погиб украинский музыкант и боец бригады "Магура.

Путин сделал заявление об Украине и русском языке.

А ЕС, США и Россия провели тайные переговоры перед войной в Карабахе.



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