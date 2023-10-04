На войне погиб украинский музыкант и боец бригады "Магура"

Сегодня появилась информация о гибели жителя Ивано-Франковской области Андрея Чепиля — известного музыканта и активиста. Андрей защищал страну в Запорожском направлении, был в составе 47-й отдельной бригады "Магура".

Андрей Чепиль (фото из открытых источников)

В 2014 году, во время Революции Достоинства, активист присутствовал на Майдане. После того, как РФ начала полномасштабную войну на Украине, сразу же пошел в ряды Вооруженных сил Украины.

Сообщают, что Андрей Чепиль был на военной учебе в Германии. Там его научили управлять боевой машиной "Брэдли". В бригаде он был сержантом взвода, командиром боевой машины и исполнял обязанности командира взвода.

Военный еще до начала военного вторжения профессионально занимался музыкой. Чепиль известен как участник кавер групп Frisson Band и Smerichka. При этом он прошел срочную службу в военном оркестре почетного караула при президентском полку.

Два года назад Андрей женился на своей любимой. Он планировал для себя и жены долгую и счастливую супружескую жизнь, но помешала война.

К сожалению, военный погиб 28 июня неподалеку от села Роботино на Запорожском направлении вместе с тремя собратьями, это произошло, когда они выполняли боевое задание, штурмуя враждебную позицию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на войне погиб 21-летний музыкант и звезда Х-фактора. Савелию Федану – украинскому певцу из города Энергодар, участнику девятого сезона талант-шоу "Х-фактор" исполнился всего 21 год. Как только началась полномасштабная война, исполнитель вместо микрофона взял в руки оружие.

Второй год он боролся за свободу и независимость Украины на линии фронта, но теперь пришло сообщение героической гибели молодого исполнителя.

