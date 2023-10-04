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Путин сделал заявление об Украине и русском языке

Глава Российской Федерации опять стал распространять пропаганду об "уничтожении русского языка"

сегодня, 20:59
Автор:
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Константин Куликов
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Во время общения с финалистами конкурса "Учитель года" глава РФ Владимир Путин не удержался от заявления об Украине. Об этом сообщают "Комментарии".

Путин сделал заявление об Украине и русском языке

Путин

По словам российского диктатора, развязавшего войну против Украины, русская культура, язык и литература "истреблялись в новых регионах РФ, когда они были частью Украины".


Интересно отметить, что, говоря о внутрироссийской ситуации, диктатор подчеркнул важность изучения мигрантами именно русского языка, а не языков приезжих. По мнению Путина, пишут росСМИ, таким образом будут созданы условия к взаимопониманию населения РФ и мигрантов, а также сглаживанию конфликтов между ними.

Напомним, что в Российской Федерации, где, по разным оценкам, проживает от 2 до 20 миллионов украинцев или граждан украинского происхождения за последние годы российскими властями не открыто ни одной украинской школы.

Кроме этого, в РФ идет планомерная политика свертывания изучения языков коренных народов России. В частности, эта политика коснулась одного из самых многочисленных после русских и украинцев этносов — поволжских татар, которые насчитывают до 5 миллионов человек в РФ и компактно проживают в республике Татарстан. В здешних школах татарский язык из обязательных предметов переведен в факультативные, что, вероятно, будет способствовать уменьшению его изучения и дальнейшей русификации татар.

Тем временем, в России заявили о новых территориальных претензиях. Россия хочет вернуть себе потерянные сто лет назад территории Российской империи. 

В одной из стран ЕС резко упала поддержка украинских беженцев. Предыдущий опрос в мае показал, что 73% жителей были согласны, чтобы Эстония предоставила убежище украинцам.

А эксперты рассказали, в чем состоят путинские планы



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