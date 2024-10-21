Армия окупантов продолжает штурмовать позиции 79 отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады целыми колоннами: на этот раз российское командование бросило в атаку 19 боевых бронированных машин и 4 танка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Иллюстративное фото

"Наши десантники в очередной раз организовали захватчикам "теплую" встречу: 5 бронемашин и 1 танк — уничтожены. Еще 3 ББМ и танк – повреждены.

Уцелевшая бронетехника побоялась наших противотанковых ракетных комплексов и ударных дронов и дала заднюю.

Для 24 оккупантов этот штурм стал последним, еще 20 ранены", – говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Украинские военные уничтожили ЗРК "Бук-М3" российских оккупантов

В ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках выполнения задач по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Комплекс находился в 60 километрах от линии боевого столкновения. В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн. долларов США.

Читайте также: Утром 20 октября 2024 года в яблочном саду села супонево под брянском на россии нашли труп военного преступника голенкова дмитрия владимировича. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

голенков ― пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка вкс рф (в/ч 33310), базирующийся на аэродроме "шайковка" и имеющий на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

К каким преступлениям причастен оккупант – читайте по ссылке.