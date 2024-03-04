Российский шоумен на украинском языке отреагировал на гибель детей в Одессе

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", популярный российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который еще в начале полномасштабного российского вторжения уехал из страны-агрессора в Израиль и осудил преступный режим Кремля, опубликовал новый пост в Instagram, посвященный Одессе. Этот пост выделяется среди тех, которые Галкин ранее выкладывал в поддержку Украины, ведь он на украинском языке. Таким образом артист еще раз выразил поддержку украинскому народу, который вынужден противостоять российской оккупации.
Удар дроном по Одессе. Фото: из открытых источников
Максим Галкин рассказал, что его детство прошло в Одессе. Вспомнил, как в юности изучал украинский язык, который, даже перебравшись в Россию, он не забыл. Поэтому, подчеркнул пародист, он всегда очень болезненно воспринимает ракетные удары по родному городу, в котором прошло детство.
Отметим, в ночь на субботу 2 марта из-за атаки вражеских "Шахедов" в Одессе обвалилась часть многоэтажки: погибло 12 человек, среди которых есть дети. Также известно, что как минимум два человека в тяжелом состоянии в больнице. Медики все еще борются за их жизнь.
Читайте также на портале "Комментарии" — депутат Государственной думы РФ Андрей Луговой написал донос на российского комика Максима Галкина. Парламентарий обвинил комика в финансировании ВСУ. Об этом пишет российское оппозиционное издание The Moscow Times.
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