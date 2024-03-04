Российский шоумен на украинском языке отреагировал на гибель детей в Одессе

Как передает портал "Комментарии", популярный российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который еще в начале полномасштабного российского вторжения уехал из страны-агрессора в Израиль и осудил преступный режим Кремля, опубликовал новый пост в Instagram, посвященный Одессе. Этот пост выделяется среди тех, которые Галкин ранее выкладывал в поддержку Украины, ведь он на украинском языке. Таким образом артист еще раз выразил поддержку украинскому народу, который вынужден противостоять российской оккупации.

Удар дроном по Одессе. Фото: из открытых источников

Максим Галкин рассказал, что его детство прошло в Одессе. Вспомнил, как в юности изучал украинский язык, который, даже перебравшись в Россию, он не забыл. Поэтому, подчеркнул пародист, он всегда очень болезненно воспринимает ракетные удары по родному городу, в котором прошло детство.

"Одесса – это мое детство. В Одессе я в школе учил с первого класса украинский язык. И те знания о языке, которые у меня остались до сих пор, это тоже мое одесское детство. Но меня, наверное, можно упрекнуть, что я не скучаю публично по всем погибшим детям в мире. Но каждый удар по Одессе попадает в сердце. Одесса, я всем сердцем с тобой. Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Очень горько от бессилия. Но суд божий еще никто не отменял", — написал Максим Галкин.

Отметим, в ночь на субботу 2 марта из-за атаки вражеских "Шахедов" в Одессе обвалилась часть многоэтажки: погибло 12 человек, среди которых есть дети. Также известно, что как минимум два человека в тяжелом состоянии в больнице. Медики все еще борются за их жизнь.

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