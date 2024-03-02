Из-за атаки «Шахедов» в Одессе обвалилась часть многоэтажки: что известно о погибших и раненых

В ночь на субботу из-за атаки вражеских "Шахедов" в Одессе обвалилась часть многоэтажки: погиб один человек, семеро получили ранения. Под завалами еще могут быть люди. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Удар по Одессе. Фото: Силы обороны юга Украины в Telegram

"Очередная террористическая атака на мирно спящий город. Густонаселенный район. Здесь просто ужас. На месте работают спасатели, муниципальные и аварийные службы. Ведутся разборы завалов", – написал Труханов.

Также серьезно повреждены инженерные сети и котельная, близлежащие дома отключены от отопления.

По словам мэра города, погибший этой ночью — молодой человек. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В свою очередь Силы обороны юга Украины у себя в Telegram-канале сообщили, что в ночь на 2 марта россияне запустили по Одессе и области 8 ударных дронов типа "Шахедов" из акватории Черного моря. Из них 7 были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны, но 1 беспилотник во время маневров среди жилых кварталов попал в одесскую 9-этажку.

Напомним, Украине вечером в пятницу начали оглашать сигналы воздушной тревоги в разных областях. Причиной стала очередная воздушная атака со стороны российских захватчиков, запустивших беспилотники по типу "Шахед".

Позже стало известно, что в Одесской области работают силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки "Шахедов". В городе были по меньшей мере два взрыва. В Одесской ОВА и мэрии рассказали о последствиях попадания, об одном погибшем и семи пострадавших, а также показали фото и видео с места происшествия.

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