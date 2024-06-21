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Российский пропагандист, родом из Украины, получил подозрение от СБУ

Украинец по происхождению, пропагандист по выбору: СБУ нацелилась на российского актера

сегодня, 12:24
Автор:
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Черновалова Кристина
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Российский актер и музыкант Виталий Гогунский получил заочное подозрение от Службы безопасности Украины. Уроженец Украины открыто заявлял о своей поддержке Кремля и активно участвовал в концертах на оккупированных территориях.

Российский пропагандист, родом из Украины, получил подозрение от СБУ

Актер Виталий Гогунский получил подозрение от СБУ

Гогунский, который получил известность, благодаря роли в популярном российском сериале "Универ" выступал с песнями перед семьями участников так называемой "специальной военной операции" и российскими военными.

По информации СБУ, Гогунский не только публично выразил поддержку вооруженной агрессии, но и регулярно повторял тезисы российской пропаганды на различных медиаплощадках. На телеканалах актер оправдывал российскую военную политику и призывал к продолжению военных действий.

Российский пропагандист, родом из Украины, получил подозрение от СБУ - фото 2

“Обвинительный акт направлен в суд. За такие преступления ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.  Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства. Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры”, — подчеркнули в СБУ. 

Ранее “Комментарии” писали, что в СМИ появилась информация о том, что Регина Тодоренко, певица и телеведущая, уроженка Одессы, получила гражданство Российской Федерации. Это решение артистки вызвало широкий резонанс и обсуждение, особенно учитывая ее украинские корни.

Кроме того, бывшая украинская певица Таисия Повалий недавно цинично заявила, сообщив, кем себя себя называет. Оказалось, что эта поклонница Путина, родившаяся в Киевской области, теперь стала пропагандисткой его преступной политики, называет себя "русской украинкой".



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Источник: https://www.facebook.com/ssu.vinnytsia/posts/892062652956836?ref=embed_post
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