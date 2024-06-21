Российский пропагандист, родом из Украины, получил подозрение от СБУ

Российский актер и музыкант Виталий Гогунский получил заочное подозрение от Службы безопасности Украины. Уроженец Украины открыто заявлял о своей поддержке Кремля и активно участвовал в концертах на оккупированных территориях.

Актер Виталий Гогунский получил подозрение от СБУ

Гогунский, который получил известность, благодаря роли в популярном российском сериале "Универ" выступал с песнями перед семьями участников так называемой "специальной военной операции" и российскими военными.

По информации СБУ, Гогунский не только публично выразил поддержку вооруженной агрессии, но и регулярно повторял тезисы российской пропаганды на различных медиаплощадках. На телеканалах актер оправдывал российскую военную политику и призывал к продолжению военных действий.





“Обвинительный акт направлен в суд. За такие преступления ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства. Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры”, — подчеркнули в СБУ.

Ранее “Комментарии” писали, что в СМИ появилась информация о том, что Регина Тодоренко, певица и телеведущая, уроженка Одессы, получила гражданство Российской Федерации. Это решение артистки вызвало широкий резонанс и обсуждение, особенно учитывая ее украинские корни.

Кроме того, бывшая украинская певица Таисия Повалий недавно цинично заявила, сообщив, кем себя себя называет. Оказалось, что эта поклонница Путина, родившаяся в Киевской области, теперь стала пропагандисткой его преступной политики, называет себя "русской украинкой".