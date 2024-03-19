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Еще одна предательница: Регина Тодоренко стала гражданкой Российской Федерации

Семья артистки, включая ее родителей, находится в Украине

сегодня, 16:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В СМИ появилась информация о том, что Регина Тодоренко, певица и телеведущая, уроженка Одессы, получила гражданство Российской Федерации. Это решение артистки вызвало широкий резонанс и обсуждение, особенно учитывая ее украинские корни.

Еще одна предательница: Регина Тодоренко стала гражданкой Российской Федерации

Предательница Регина Тодоренко получила российское гражданство

Регина Тодоренко, которая на протяжении многих лет проживала и работала в Москве, до недавнего времени сохраняла украинское гражданство, но несколько дней назад она оформила российский паспорта. При этом, в СМИ пишут, что Тодоренко могла уже принять участие в голосовании на выборах в России

Такое решение одесситка приняла во время того, как ее родственники сидят в подвалах под обстрелами. За последнюю неделю оккупанты несколько раз атаковали Одессу и ракетами, и дронами. 

До сих пор Регина Тодоренко не комментировала свою позицию по поводу войны в Украине. В октябре 2022 года против нее были введены санкции за отсутствие публичной позиции. 

"Комментарии" также писали, что в свете последних событий, имя Дениса Устименко, более известного как Джиган, всплыло на поверхность не из-за новых музыкальных хитов или успешных концертов, а в связи с его политической позицией. Певец, получивший популярность на постсоветском пространстве, оказался в центре внимания после того, как решил принять участие в выборах президента России, публично выразив свою поддержку Владимиру Путину.

Кроме того, бывшая украинская певица Таисия Повалий недавно цинично заявила, сообщив, кем себя себя называет. Оказалось, что эта поклонница Путина, родившаяся в Киевской области, теперь стала пропагандисткой его преступной политики, называет себя "русской украинкой".



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