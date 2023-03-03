Российский пилот, бомбивший мирную Харьковщину, получил приговор

Рашистскому пилоту, бомбившему Харьковщину в начале войны, огласили приговор. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, пишут "Комментарии".

Вражеский пилот, сбросивший бомбы на радиотелевизионную башню, отсидит реальный срок

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"Прокуроры в суде доказали, что осужденный еще в марте 2022 года исполнил боевой приказ об бомбардировке мерных гражданских строений на территории Харькова и Харьковской области. Ему дали координаты цели — радиотелевизионная передающая станция Харьков", — отметили в ведомстве.

В ОГП отметили, что эта передающая станция не использовалась в военных целях, а служит исключительно для предоставления телекоммуникационных услуг, функционирования системы оповещения и трансляции телерадиопрограмм.

"Благодаря этому местное население получает сообщения об возможных угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, потенциальных угрозах жизни или здоровью людей и серьёзном причинении вреда имуществу, а также всевозможные рекомендации по их избежанию", — рассказали прокуроры.

По материалам следствия, российский пилот провел бомбардировку РТПС Харьков восьмью авиабомбами ФАБ-500 с общим тротиловым эквивалентом в 2,4 тонны, в результате чего телебашня получила серьезние повреждения самой металлоконструкции, что значительно снизило ее опорную способность и стало невозможно дальнейшее ее безопасное использование.

Суд дал ему 12 лет тюрьмы. Также судьи удовлетворили гражданские иски потерпевших – на общую сумму более 1,1 млн грн.

На портале "Комментарии" говорилось, что 40-летнему летчику, подполковнику, заместителю командира одного из авиационных полков ВС РФ еще в середине марта 2022 года было сообщено о подозрении. 24 февраля и 3 марта того года подозреваемый и штурман, выполняя незаконный приказ командующего армией военно-воздушных сил противовоздушной обороны РФ – генерал-майора, взлетели с аэродрома в г. Воронеже Российской Федерации, незаконно пересекли государственную границу Украины и нанесли авиаудары по г. Изюм в Харьковской области. А уже 6 марта 2022 года эти же лица совершили бомбардировку Харькова. Самолет был сбит военнослужащими ВС Украины. Он вспыхнул и упал. После падения самолет подполковник был задержан.