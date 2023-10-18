Российский патриарх поблагодарил святых за советское ядерное оружие

Патриарх Русской православной церкви Кирилл высказал мнение, что ядерное оружие России создавалось по Божьему промыслу под покровом святого Серафима Саровского. Об этом сообщают "Комментарии".

Патриарх Кирилл

Так, во время встречи с физиком Радием Илькаевым глава РПЦ заявил, что Россия остается свободной и независимой благодаря ядерному оружию, созданному в ядерном центре "под покровом преподобного Серафима Саровского". Кирилл также поблагодарил Илькаева за его работу в ядерной физике, заявив, что без создания ядерного оружия Россия вряд ли бы существовала.

"Мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот замечательный подвиг наших ученых, которые практически спасли страну", – заявил Кирилл.

Напомним, что Россия в ходе войны в Украине пошла по пути ядерной эскалации. Так, перед вторжением в Украину Путин стал запугивать третьи страны, которые захотят вмешаться в украино-российскую войну, историческим беспрецедентным вызовом, что было расценено как угроза применения ядерного оружия. В ходе войны в Украине неоднократные угрозы применения ядерного оружия против стран Запада высказывал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. От слов Москва перешла к делу — по согласованию с главой Белоруси Александром Лукашенко, в союзную РФ республику было перемещено тактическое ядерное оружие.

В эти дни РФ дератифицировала договор о запрете ядерных испытаний. По мнению экспертов, ядерные испытания могут стать прологом с использованию ядерного оружия.

В ответ на эти действия, НАТО провело учения в Балтийском море, отработав и возможное применение "ядерной составляющей". Кроме того, двухпартийная комиссия Конгресса рекомендовала США готовиться к одновременной войне с РФ и КНР, модернизировав свои силы ядерного сдерживания.

Тем временем, в Израиле назвали число погибших украинцев.

Россия хочет экстрадиции ветерана дивизии "Галичина".

А в Германии удивили своей позицией относительно бойкота русской культуры.



