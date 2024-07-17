Российский оккупант спрятался от дрона в куче противотанковых мин: видео мощного взрыва

Украинские операторы дронов мощно наносят ущерб армии РФ и уничтожают оккупантов. В сети распространяются тысячи видео, как россияне безнадежно пытаются скрыться от беспилотников, а затем их догоняет судьба в виде большого взрыва. В этот раз российский оккупант решил скрыться на месте хранения противотанковых мин.



Россиянин скрылся от украинского дрона среди противотанковых мин

В стандартных полевых условиях дроны-камикадзе отлично подходят для уничтожения российской военной техники. Однако иногда, когда на горизонте нет другой цели, а батарея разряжена, оккупанты также становятся целью.

Обычно обезвредить солдата довольно сложно, ведь нужно прямое попадание или подрыв дрона на близком расстоянии, чтобы была реальная угроза жизни русскому оккупанту. Одно дело найти цель и попасть дроном на открытой местности, однако более сложная ситуация, когда российские солдаты прячутся в лесу, кустарниках или посадках. В таком случае их защищают деревья и ветки.

На видео 47 ОМБр два российских оккупанта заметили украинские дроны и решили спрятаться между деревьями. Однако это место оказалось не лучшей идеей оккупантов — там хранили противотанковые мины.

"Двое кацапов явно хотели получить премию Дарвина, потому что спрятались от дрона на месте противотанковых мин. Финал прогнозируемый", — подписали свою работу по уничтожению оккупантов в 47 ОМБр.

На видео ниже можно увидеть мощный взрыв, когда украинский дрон атакует тайник оккупантов в месте хранения противотанковых мин.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о том, что Украина установила рекорд по атаке беспилотника по территории РФ.

Также "Комментарии" писали о лейтенанте ВСУ, который дал важный совет для операторов дронов на войне.