logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российский оккупант спрятался от дрона в куче противотанковых мин: видео мощного взрыва
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский оккупант спрятался от дрона в куче противотанковых мин: видео мощного взрыва

Российские солдаты не нашли лучшей идеи, чем спрятаться от украинского дрона среди кустарника наполненного противотанковыми минами.

сегодня, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинские операторы дронов мощно наносят ущерб армии РФ и уничтожают оккупантов. В сети распространяются тысячи видео, как россияне безнадежно пытаются скрыться от беспилотников, а затем их догоняет судьба в виде большого взрыва. В этот раз российский оккупант решил скрыться на месте хранения противотанковых мин.

Российский оккупант спрятался от дрона в куче противотанковых мин: видео мощного взрыва

Россиянин скрылся от украинского дрона среди противотанковых мин

В стандартных полевых условиях дроны-камикадзе отлично подходят для уничтожения российской военной техники. Однако иногда, когда на горизонте нет другой цели, а батарея разряжена, оккупанты также становятся целью.

Обычно обезвредить солдата довольно сложно, ведь нужно прямое попадание или подрыв дрона на близком расстоянии, чтобы была реальная угроза жизни русскому оккупанту. Одно дело найти цель и попасть дроном на открытой местности, однако более сложная ситуация, когда российские солдаты прячутся в лесу, кустарниках или посадках. В таком случае их защищают деревья и ветки.

На видео 47 ОМБр два российских оккупанта заметили украинские дроны и решили спрятаться между деревьями. Однако это место оказалось не лучшей идеей оккупантов — там хранили противотанковые мины.

"Двое кацапов явно хотели получить премию Дарвина, потому что спрятались от дрона на месте противотанковых мин. Финал прогнозируемый", — подписали свою работу по уничтожению оккупантов в 47 ОМБр.

На видео ниже можно увидеть мощный взрыв, когда украинский дрон атакует тайник оккупантов в месте хранения противотанковых мин.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о том, что Украина установила рекорд по атаке беспилотника по территории РФ.

Также "Комментарии" писали о лейтенанте ВСУ, который дал важный совет для операторов дронов на войне.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости