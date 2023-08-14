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Российский майор раскрыл военные тайны РФ: ВСУ ударили по важной позиции

После проведения удачной спецоперации, в которой украинские элитные бойцы захватили в плен российского комбата, он раскрыл секретные данные армии РФ.

сегодня, 16:43
Автор:
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Slava Kot
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В начале августа украинский элитный отряд зашел на позиции россиян и захватил нескольких оккупантов, в том числе и командира батальона майора Юрия Томова. Теперь пленник раскрывает тайны России.

Российский майор раскрыл военные тайны РФ: ВСУ ударили по важной позиции

Пленный русский комбат Юрий Томов

Украинские военные корреспонденты 13 августа начали публиковать видео с пленным российским комбатом Томовым. На видео российский майор рассказывает украинским войскам, где размещены российские силы, а также другие военные секреты.


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Пленный командир батальона сообщил о важной локации – складе российских боеприпасов вблизи города Олешки. Именно по нему вскоре нанесла удары украинская армия. 

В настоящее время ВСУ имеет небольшой плацдарм на левом берегу близ поселка Казачьи Лагери, который постоянно расширяется. Россияне постоянно обстреливают его артиллерийским огнем. По словам военного корреспондента BILD, это говорит о том, что российские силы "не решают нанести атаки по нему сухопутными силами".

Напомним, что элитный украинский военный отряд совершил серьезную военную спецоперацию. Бойцы пересекли Днепр и под массовым ракетным ударом по россиянам захватили позиции армии РФ. Впоследствии они вызвали русских солдат с помощью захваченных раций и попросили о "помощи". Таким образом, российский отряд попал в украинскую ловушку и был захвачен, в частности в плен попал комбат Юрий Томов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные уничтожили сразу три лучших танка Путина.
Также "Комментарии" писали, что после нескольких месяцев наступления Запад начинает менять военную стратегию по Украине.



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