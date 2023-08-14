Российский майор раскрыл военные тайны РФ: ВСУ ударили по важной позиции

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Slava Kot
В начале августа украинский элитный отряд зашел на позиции россиян и захватил нескольких оккупантов, в том числе и командира батальона майора Юрия Томова. Теперь пленник раскрывает тайны России.
Пленный русский комбат Юрий Томов
Украинские военные корреспонденты 13 августа начали публиковать видео с пленным российским комбатом Томовым. На видео российский майор рассказывает украинским войскам, где размещены российские силы, а также другие военные секреты.
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Пленный командир батальона сообщил о важной локации – складе российских боеприпасов вблизи города Олешки. Именно по нему вскоре нанесла удары украинская армия.
В настоящее время ВСУ имеет небольшой плацдарм на левом берегу близ поселка Казачьи Лагери, который постоянно расширяется. Россияне постоянно обстреливают его артиллерийским огнем. По словам военного корреспондента BILD, это говорит о том, что российские силы "не решают нанести атаки по нему сухопутными силами".
Напомним, что элитный украинский военный отряд совершил серьезную военную спецоперацию. Бойцы пересекли Днепр и под массовым ракетным ударом по россиянам захватили позиции армии РФ. Впоследствии они вызвали русских солдат с помощью захваченных раций и попросили о "помощи". Таким образом, российский отряд попал в украинскую ловушку и был захвачен, в частности в плен попал комбат Юрий Томов.
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