Российский казачий отряд отказался штурмовать Угледар

Из-за больших потерь среди личного состава в боях под Угледаром отказался выполнять приказы командования и идти на штурм города российский добровольческий казацкий отряд Степь/Тигр. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Під Вугледаром Росія втратила багато техніки

"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери в живой силе. Медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными, их эвакуация для лечения на территорию России почти не осуществляется, — написала в своем телеграмм-канале заместитель министра Анна Маляр. — С целью сокрытия сведений о количестве умерших от ран, их учет ведется исключительно российскими военными медиками, вместе с тем информация о реальных потерях россиян быстро распространяется среди военнослужащих и деморализует личный состав противника. В частности, приданный на усиление 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ добровольческий казачий отряд, отказался участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования. Такая тенденция наблюдается и в других подразделениях противника. В связи с этим командование российских оккупационных войск активизировало проведение мероприятий принудительного и карательного характера, пытаясь улучшить состояние воинской дисциплины и предотвратить случаи массового оставления районов ведения боевых действий".

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Напомним, что под Угледаром россияне понесли сокрушительные потери в танках и, в целом, в технике, а также в личном составе, в том числе почти уничтожена 155-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. По мнению аналитиков Института исследования войны, расследование катастрофических потерь оккупантов во время их попытки наступления под Угледаром раскрыло ряд проблем армии РФ, среди которых – неспособность перестраивать тактику ведения боев и использовать преимущества местности. Российские войска во время безуспешных танковых атак несколько недель подряд продолжали совершать серьезные ошибки и заводили танковые колонны в украинские засады.

По данным ВСУ, российские войска потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров во время трехнедельного наступления, что заставило их прибегнуть к лобовым атакам с применением пехоты. Украинские военные успешно заманивали российские танки в зоны поражения, прежде чем обездвижить российские колонны и направить их на заминированные обочины дорог, а затем добивали технику ствольной артиллерией и установками HIMARS. Российские подразделения, дислоцированные в районе Угледара, прежде всего 155-я бригада морской пехоты, в основном укомплектованы плохо обученным мобилизованным персоналом, ранее уже понесшим огромные потери в этом районе в октябре 2022 года, символизирует неспособность российских вооруженных сил.





