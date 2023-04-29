Российский государственный телеканал выдал кадры из Умани за обстрел Донбасса

Российский государственный телеканал "Россия 1" выдал видеокадры разрушенной российской ракетой многоэтажки в Умани Черкасской области за якобы обстрел украинской армией оккупированного Донбасса. Об этом сообщают "Комментарии" ср ссылкой на "Настоящее время".

Последствия попадания российской ракеты в дом в Умани

"Украинские боевики сегодня ночью снова обстреляли территорию Донбасса", — утверждают российские пропагандисты, показывая кадры дома в Умани, где российской ракетой был разрушен подъезд.

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28 апреля в Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом. Руководитель МВД Игорь Клименко сообщил, что оккупанты ударили по дому в Умани ракетой Х-101.

В результате этого обвалился целый подъезд, где было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью 27 квартир. Также сгорели дотла или повреждены более 33 авто.

29 апреля поисково-спасательная операция была завершена, в результате атаки погибли 23 человека, два человека считаются пропавшими безвести.

Тем временем, Украина нашла ключ к Крыму.

После освобождения Крыма над ним могут быть три флага.

РФ начала угрожать нейтральной Ирландии.

Глава парламентского комитета иностранных дел Чарли Фланаган в ответ на это заявление призвал выслать российского посла из страны.

"Вот угрожающее, запугивающее и леденящее заявление от российского посольства в Дублине. Такие враждебные заявления – неприемлемы. Уже давно пора попросить посла Филатова и его команду покинуть нашу страну", – отреагировал он.

При этом Ирландия стремится к независимости во внешней политике, поэтому не является членом НАТО и давно проводит политику военного нейтралитета.

