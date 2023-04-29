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Российский государственный телеканал выдал кадры из Умани за обстрел Донбасса

Россияне опять фейкуют - показали кадры из Умани, рассказывая о Донбассе

29 апреля 2023, 23:53
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Автор:

Константин Куликов

Российский государственный телеканал "Россия 1" выдал видеокадры разрушенной российской ракетой многоэтажки в Умани Черкасской области за якобы обстрел украинской армией оккупированного Донбасса. Об этом сообщают "Комментарии" ср ссылкой на "Настоящее время".

Российский государственный телеканал выдал кадры из Умани за обстрел Донбасса

Последствия попадания российской ракеты в дом в Умани

"Украинские боевики сегодня ночью снова обстреляли территорию Донбасса", — утверждают российские пропагандисты, показывая кадры дома в Умани, где российской ракетой был разрушен подъезд.


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28 апреля в Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом. Руководитель МВД Игорь Клименко сообщил, что оккупанты ударили по дому в Умани ракетой Х-101.

В результате этого обвалился целый подъезд, где было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью 27 квартир. Также сгорели дотла или повреждены более 33 авто.

29 апреля поисково-спасательная операция была завершена, в результате атаки погибли 23 человека, два человека считаются пропавшими безвести.

Тем временем, Украина нашла ключ к Крыму

После освобождения Крыма над ним могут быть три флага.

РФ начала угрожать нейтральной Ирландии.

Глава парламентского комитета иностранных дел Чарли Фланаган в ответ на это заявление призвал выслать российского посла из страны.

"Вот угрожающее, запугивающее и леденящее заявление от российского посольства в Дублине. Такие враждебные заявления – неприемлемы. Уже давно пора попросить посла Филатова и его команду покинуть нашу страну", – отреагировал он. 

При этом Ирландия стремится к независимости во внешней политике, поэтому не является членом НАТО и давно проводит политику военного нейтралитета.



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