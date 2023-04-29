"Хороший удар по боеспособности флота": Украина нашла ключ к Крыму



















Резервуары с топливом в Казачьей бухте Севастополя, которые минувшей ночью уничтожили два беспилотника, обеспечивали функционирование российского Черноморского флота. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Романа Свитана. По его мнению, этот удар является началом освобождения Крыма.

Пожар в Севастополе

"Это нефтебаза российского Черноморского флота — на 40 тысяч тонн, — говорит Роман Свитан в интервью Radio NV. — "Отминусовали" топлива для кораблей. А это примерно 20 миллионов долларов — это довольно существенные потери. Это хороший удар по боеспособности флота. Если говорить о цене удара, то это несколько беспилотников по десять тысяч долларов. Если это был рой беспилотников, то это сто тысяч долларов. Сто тысяч долларов и миллионы долларов — это хорошее соотношение в нашу пользу. Это мощный удар по российскому флоту".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По мнению эксперта, атака двух беспилотников была спланирована и произведена грамотно.



"Один беспилотник пробивает одну из цистерн — топливо начинает вытекать, потом оно начинает паровать (керосин и дизель тяжело поджечь), второй удар поджигает пары дизеля или керосина, дальше идет возгорание, — поясняет Роман Свитан. — Когда это все начинает возгораться, то остановить это практически невозможно, пока все не выгорит. После того, как оно все выгорит, начнется разбор завалов и зачистка территории".

"Это сигнал россиянам в Крыму — пора собираться домой. Это начало наших наступательных действий по освобождению Крыму", — также отмечает эксперт.

Роман Свитан убежден, что успешность атаки показывает с одной стороны, что система ПВО, которая создала Россия, неээфективна. С другой, подтверждает, что Украина знает об этих прорехах в системах ПВО и будет их использовать.

"Это показывает, что система ПВО в Крыму — дырявая. Дырявая, как и в Москве, и в Энгельсе. Они не смогли создать реальную систему обороны... А мы нашли к ней "ключик", — говорит эксперт.

Тем временем, стало известно о гибели известного журналиста.

РФ начала угрожать нейтральной Ирландии.

А в Умани завершили разбор завалов: сколько людей погибло.