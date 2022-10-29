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Российский генерал утратил должность. Три месяца назад он был "героем"

Руководство РФ отстранило своего генерала от исполнения обязанностей.

сегодня, 20:22 comments1248
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Автор:

Slava Kot

Власти РФ уволили генерала Александра Лапина, который во время полномасштабного вторжения России в Украину командовал группировкой "Центр". Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на министерство обороны.

Российский генерал утратил должность. Три месяца назад он был "героем"

Российский генерал Александр Лапин. Фото с открытых источников

Несколько дней назад отставки Лапина желал лидер Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, подобные высказывания давал в сторону российского генерала и лидер частной военной организации "Вагнер" Евгений Пригожин.

Кадыров критиковал Александра Лапина из-за сдачи города Лиман и других населенных пунктов в Донецкой области в результате украинского контрнаступления.

Глава Чечни сообщил, что он не может лично связаться с генералом и поэтому считает, что его "крышуют" в штабе российской армии. Кадыров называл ранее Лапина посредственным генералом и предлагал снизить русского военнослужащего до звания рядового и лишить всех наград и наград из-за позора. Чеченец утверждает, что Лапин получил награды за взятие Лисичанска, в котором даже не был.

58-летний российский генерал во время пребывания в Черниговской области раздавал награды военным РФ за оккупацию украинских территорий. Одну из наград получил его сын. Интересно, что всего три месяца перед увольнением президент России Владимир Путин присвоил Александру Лапину звание "Героя России" за участие в оккупации Луганской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал заявление руководителя Луганской обладминистрации Сергея Гайдая, утверждавшего, что после увольнения Лимана, следующим шагом контрнаступления будет деоккупация Луганщины.

Также "Комментарии" писали о прорыве в Херсонской области. В результате удачных действий ВСУ было уволено более 50 населенных пунктов.



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Источник: https://meduza.io/feature/2022/10/28/aleksandr-lapin-rossiyskiy-general-kotorogo-ramzan-kadyrov-obvinyaet-v-otstuplenii-v-ukraine-i-nazyvaet-bezdarem
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