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Российский чиновник рассказал очередной бред на заседании ООН о биологическом оружии

Россия обвиняет Украину в возможности применения биологического оружия, кроме того, досталось и США за патент о боевых комарах.

28 октября 2022, 22:42
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Автор:

Slava Kot

Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя рассказал, что в Херсонской области якобы были обнаружены дроны, которые могут перевозить биологическое оружие.

Российский чиновник рассказал очередной бред на заседании ООН о биологическом оружии

Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя. Фото с открытых источников

По словам россиянина в начале полномасштабного вторжения российские войска на юге Украины обнаружили три беспилотных летательных аппарата, которые имели резервуары по 30 литров. Небензя утверждает, что именно такие емкости используются для распыления разных биоагентов.

На этом обвинения в сторону Украины не истекли. Василий Небензя продолжил свою речь словами, что якобы в США запатентовал беспилотник, который может распространять комаров. Именно эти комары, по версии Небензя, могут быть заражены разными опасными болезнями и таким образом представляют угрозу человечеству.

Постоянный представитель Российской Федерации в ООН утверждает, что биологическое оружие угрожало не только украинским территориям, но и России. Небензя, придумал очередную легенду, почему Российская Федерация напала на Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российском наркоторговце, которому дали место в правозащитной организации. Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Ярошенко на должность в Общественную палату РФ. Ярошенко работал пилотом и был схвачен либерийскими спецслужбами при перевозке большой партии кокаина. Россиянин просидел более 10 лет в американской тюрьме и в 2022 году был обменен. Теперь же бывший наркоторговец будет в Общественной палате следить за работой правительства и других государственных органов России.

Также "Комментарии" писали о будущем режиму Путина.



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Источник: https://www.unian.net/russianworld/boevye-komary-nebenzya-snova-zagovoril-o-biolaboratoriyah-12026964.html
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