Российский блогер раскритиковал официальное заявление Москвы об ударе по Макеевке

Российский блоггер-пропагандист Семен Пегов подверг критике официальные объяснения со стороны министерства обороны РФ о причине больших потерь личного состава в Макеевке. Он называет такую попытку "неубедительной". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Уничтожено местонахождение россиян. Фото из открытых источников

Пропагандист Семен Пегов ведет свой блог под псевдонимом WarGonzo и лично получил орден Мужества от Владимира Путина, теперь же блоггер критикует Кремль. Пегов утверждает, что новые данные, которые обнародовала Москва, не точны и погибших на самом деле более 89 человек. Таким образом этот момент стал одним из величайших одинарных нападений на русских солдат.

"Списков пропавших без вести… заметно больше", — пишет Семен Пегов.

Основная причина удара российское руководство называет то, что несмотря на запрет солдаты использовали мобильные телефоны, таким образом ВСУ выследило их местонахождение и нанесли удар. Пегов пишет, что у линии фронта пользоваться мобильными телефонами является плохой идеей, однако это не убедительная причина.

"Он назвал это объяснение откровенной попыткой избежать ответственности и сказал, что чиновникам наверняка лучше молчать до конца расследования", — пишет CNN .

Российский пропагандист утверждает, что ударившие по месту нахождения россиян ракеты HIMARS дорого стоят, поэтому ВСУ должны были убедиться в правдивости информации из других источников: разведка, беспилотники, местное население.

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