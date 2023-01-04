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Российский блогер раскритиковал официальное заявление Москвы об ударе по Макеевке

Популярный российский блоггер, лично награжденный Путиным, теперь критикует объяснения Кремля.

сегодня, 12:42
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Автор:

Slava Kot

Российский блоггер-пропагандист Семен Пегов подверг критике официальные объяснения со стороны министерства обороны РФ о причине больших потерь личного состава в Макеевке. Он называет такую попытку "неубедительной". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Российский блогер раскритиковал официальное заявление Москвы об ударе по Макеевке

Уничтожено местонахождение россиян. Фото из открытых источников

Пропагандист Семен Пегов ведет свой блог под псевдонимом WarGonzo и лично получил орден Мужества от Владимира Путина, теперь же блоггер критикует Кремль. Пегов утверждает, что новые данные, которые обнародовала Москва, не точны и погибших на самом деле более 89 человек. Таким образом этот момент стал одним из величайших одинарных нападений на русских солдат.

"Списков пропавших без вести… заметно больше", — пишет Семен Пегов.

Основная причина удара российское руководство называет то, что несмотря на запрет солдаты использовали мобильные телефоны, таким образом ВСУ выследило их местонахождение и нанесли удар. Пегов пишет, что у линии фронта пользоваться мобильными телефонами является плохой идеей, однако это не убедительная причина.

"Он назвал это объяснение откровенной попыткой избежать ответственности и сказал, что чиновникам наверняка лучше молчать до конца расследования", — пишет CNN .

Российский пропагандист утверждает, что ударившие по месту нахождения россиян ракеты HIMARS дорого стоят, поэтому ВСУ должны были убедиться в правдивости информации из других источников: разведка, беспилотники, местное население.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о методе паспортизации, который использует Россия, таким образом, в войне украинцы могут воевать друг против друга.

Также "Комментарии" писали о ромах, которые могут замерзнуть из-за действий Российской Федерации.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-1-4-23/index.html
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