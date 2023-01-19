Российских военных в Беларуси может быть больше. Их перевозят в цистернах

Белоруссия является одним из крупнейших союзников России в войне против Украины. С территории Беларуси взлетают самолеты, запускающие ракеты по украинским городам, а российские военные тренируются на полигонах страны. Однако количество российских военных может быть значительно больше, чем считали до сих пор. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на белорусское издание "Наша Ніва".

В Белоруссии русские войска перевозят в цистернах. Фото из открытых источников

С первых часов войны Путин использовал Беларусь в качестве площадки для атаки по Украине. Именно с территории Беларуси началось наступление на Киев русских войск 24 февраля. ВСУ сумело отразить российское вторжение на севере Украины.

После того, Лукашенко разрешил ввозить в свою страну российскую военную технику, которая начала наносить ракетные удары по украинским населенным пунктам. Белорусский диктатор также согласился предоставить свои полигоны для российских военных, чтобы на них проходили учения россияне.

Сейчас большинство экспертов считают, что повторное наступление из Беларуси мало возможно из-за малого количества техники и военных, однако издание "Наша Ніва" сообщает, что россиян перевозят в цистернах, чтобы скрыть масштабные действия российской армии.

"Россия использует железнодорожные цистерны для введения в заблуждение спутникового и визуального мониторинга грузов. Внутри цистерн перевозят живую силу. Нам неизвестно, транспортируют ли военную технику и боеприпасы в Беларусь также таким путем или подобными замаскированными способами", — пишет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко боится своих спецслужб и планирует создать личную охранную для себя.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин может открыть новый фронт с территории Белоруссии.

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