Российских морпехов охватил страх: на какое направление фронта больше всего боятся отправки

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Кравцев Сергей
Российские захватчики из 810-й бригады морской пехоты РФ массово пытаются перевестись в другие подразделения. Они хотят избежать отправки в Курскую область, где российские войска несут огромные потери. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".
Российские войска. Фото: из открытых источников
По информации движения, некоторые из этих военных уже вступили в "АТЕШ" и передают ценную информацию. В частности, относительно командования части, о котором военнослужащие отзываются крайне нелестно. Ведь командование наплевательски относится к подчиненным, принуждает к штурмам и сеет страх перед саботажем среди своих же солдат.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска после месяцев безуспешных попыток вытеснить украинские войска из Курской области взяли оперативную паузу для перегруппировки. И ВСУ воспользовались этим моментом для контратаки. Об этом пишет аналитик "Forbes" Дэвид Акс.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска начали новое наступление в Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление глава украинского государства сделал в интервью агентству "Reuters".
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