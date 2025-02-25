Российских морпехов охватил страх: на какое направление фронта больше всего боятся отправки

Российские захватчики из 810-й бригады морской пехоты РФ массово пытаются перевестись в другие подразделения. Они хотят избежать отправки в Курскую область, где российские войска несут огромные потери. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Слухи о том, что шансов вернуться оттуда живыми практически нет, только усиливают панику среди личного состава", — отметили в "АТЕШ".

По информации движения, некоторые из этих военных уже вступили в "АТЕШ" и передают ценную информацию. В частности, относительно командования части, о котором военнослужащие отзываются крайне нелестно. Ведь командование наплевательски относится к подчиненным, принуждает к штурмам и сеет страх перед саботажем среди своих же солдат.

"Детали раскрывать не будем, но значительная часть бойцов 810-й ОБрМП уже готовит "сюрпризы" для командования, которые они намерены преподнести в ближайшее время. Мы ждем новостей от наших друзей и настоятельно рекомендуем другим держаться подальше от своих командиров — скоро им будет не до вас", — сказано в сообщении.

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