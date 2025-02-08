На Западе рассказали, благодаря чему ВСУ удалось прорвать оборону РФ в Курской области

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Кравцев Сергей
Российские войска после месяцев безуспешных попыток вытеснить украинские войска из Курской области взяли оперативную паузу для перегруппировки. И ВСУ воспользовались этим моментом для контратаки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик "Forbes" Дэвид Акс.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
Однако украинские войска, воспользовавшись паузой, атаковали в четверг и быстро продвинулись на три мили по нескольким направлениям на юго-восточном краю Курского выступа.
По данным Центра оборонных стратегий, украинские войска продвинулись к юго-западу от Махновки и к северу и востоку от Черкасской Конопельки вдоль шоссе Суджа-Обоянь. При этом они захватили как минимум два населенных пункта: Колмаков и Фанасеевка.
Он добавляет, россияне атаковали ВСУ FPV-беспилотниками, в результате украинцы потеряли БМП, колесный бронетранспортер VAB, по крайней мере один грузовик с защитой от мин и пару танков. Однако это не замедлило наступление.
При этом северокорейские войска, которые находились в процессе отступления из Курской области, были вынуждены развернуться и контратаковать украинские силы.
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