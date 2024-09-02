Российские войска приостановили наступление на Покровском и Торецком направлениях

Ситуация на фронте остается напряженной, особенно на Покровском и Торецком направлениях, однако последние двое суток продвижение российских войск на этих участках не зафиксировано. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

На Покровском и Торецком направлениях сложно, но продвижения врага нет

По словам Зеленского, на указанных направлениях сохраняется высокая активность боевых действий, однако украинские силы успешно сдерживают натиск противника.

"Что касается ситуации на фронте, сегодня самое сложное... Я думаю, вы все знаете, что происходит на Покровском, Торецком направлениях. Отдельно есть юг, отдельно есть Запорожское направление. Из Запорожья достаточно большое количество военных РФ переброшены в Курскую область, с юга нашего государства, с Херсонского направления тоже", — сказал Зеленский.

Зеленский сообщил, что Курская операция, проводимая украинскими силами, идет по плану и выполняет поставленные задачи. Он выразил надежду на то, что успешное выполнение этой операции позволит снизить интенсивность боевых действий на Покровском и Торецком направлениях за счет уменьшения численности российских войск.

"Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях... Да, мы считаем, что Курская операция может повлиять на это направление, где может быть уменьшение обострения из-за уменьшения количества российских военных. Но пока мы видим, что там сложно", — добавил президент.

Кроме того, Зеленский отметил значительные успехи в вопросах обмена пленными. По его словам, украинские военные активно пополняют обменный фонд в Курской области.

"Обменный фонд пополняется и обмены пошли. И не просто так у нас есть обмены. Из-за того, что у нас есть кого обменивать на наших ребят. Мы захватили более 600 человек, есть кем менять наших", — подчеркнул он.

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