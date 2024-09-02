Российские войска приостановили наступление на Покровском и Торецком направлениях

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Черновалова Кристина
Ситуация на фронте остается напряженной, особенно на Покровском и Торецком направлениях, однако последние двое суток продвижение российских войск на этих участках не зафиксировано. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.
На Покровском и Торецком направлениях сложно, но продвижения врага нет
По словам Зеленского, на указанных направлениях сохраняется высокая активность боевых действий, однако украинские силы успешно сдерживают натиск противника.
Зеленский сообщил, что Курская операция, проводимая украинскими силами, идет по плану и выполняет поставленные задачи. Он выразил надежду на то, что успешное выполнение этой операции позволит снизить интенсивность боевых действий на Покровском и Торецком направлениях за счет уменьшения численности российских войск.
Кроме того, Зеленский отметил значительные успехи в вопросах обмена пленными. По его словам, украинские военные активно пополняют обменный фонд в Курской области.
Читайте также на портале “Комментарии” — Российские оккупационные войска продолжают наступление на Покровск — один из ключевых городов Донецкой области. По данным The Wall Street Journal, российские силы уже находятся в 10 километрах от города, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдержать их продвижение.
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