Российские оккупационные войска продолжают наступление на Покровск — один из ключевых городов Донецкой области. По данным The Wall Street Journal, российские силы уже находятся в 10 километрах от города, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдержать их продвижение.

Украинцы вынуждены рыть окопы для ВСУ под Покровском

Ситуация в Покровске быстро ухудшается. Когда-то здесь проживало около 80 тысяч человек, но сейчас город стремительно пустеет. Люди покидают свои дома, а предприятия закрываются. Власти города организуют эвакуацию жителей, а также вывоз оборудования из больниц, школ и других учреждений. Медицинские учреждения переносят пациентов в более безопасные районы. Недавно из Покровска были эвакуированы 10 недоношенных младенцев в Днепр.

"У нас не было планов уезжать, потому что мы верили в наши вооруженные силы. Мы по-прежнему верим в наши войска, но ничто не спасет нас от артиллерии", — отметила заммэра Маргарита Идрисова.

Покровск играет ключевую роль в планах России на Донбассе. Город расположен на важной железнодорожной и автомобильной линии, используемой ВСУ для снабжения других участков фронта. Цель России — установить полный контроль над Донецкой областью, и захват этого стратегического пункта приблизит её к достижению этой цели.

Читайте также на портале “Комментарии” — Ситуация в Донецкой области для украинских военных остается чрезвычайно тяжелой, а российские оккупанты активизировали информационные кампании, в частности, распространяя заявления о якобы "оккупации" Покровска. Однако эта информация не соответствует действительности, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 канала.