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Вокруг все пылает: оккупанты устроили ад ВСУ, но врут о захвате новых городов

Россияне цинично врут о том, что они уже захватили Часов Яр, Покровск и другие города в Донецкой области

сегодня, 13:22
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Ткачик Олеся

Ситуация в Донецкой области для украинских военных остается чрезвычайно тяжелой, а российские оккупанты активизировали информационные кампании, в частности, распространяя заявления о якобы "оккупации" Покровска. Однако эта информация не соответствует действительности, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 канала.

Вокруг все пылает: оккупанты устроили ад ВСУ, но врут о захвате новых городов

Война в Украине

Он подчеркнул, что российские войска даже не приблизились к Покровску.

"Донеччина вся горит. И Курщина, хотя оттуда сравнительно мало информации. Только о том, что войска продвигаются, пусть и медленнее. Но все равно та территория, которую заняли ВСУ за две недели, соразмерна тому, что Россия с дикими боями, яростными разрушениями , многотысячными потерями сумела занять почти за год агрессивного наступления в Украине", – сказал он.

Тимочко также отметил, что Россия распространяет среди своих и иностранных медиа информацию о якобы "потере" Украиной Покровска, Часового Яра и других населенных пунктов. По словам Тимочко, это часть информационной войны, которую ведет Россия, используя свои любимые тактики.

При этом эксперт подчеркнул, что Россия всегда сопровождает свои наступления информационными операциями, пытаясь манипулировать как собственными, так и международными медиа.

Председатель Совета резервистов призвал украинцев осторожничать с информацией, поступающей из внешних источников, и доверять только официальным сообщениям от украинского командования.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики не оставляют попыток захватить Покровск, однако они сейчас несколько изменили удар и выстраивают условия для окружения украинских войск.





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Источник: https://24tv.ua/situatsiya-poli-boyu-yakiy-zaraz-naygaryachishiy-napryamok-frontu_n2631616
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