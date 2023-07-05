Российские войска покинули ЗАЭС: СМИ раскрыли детали

Российское командование действительно отдало приказ на вывод части своих войск с территории Запорожской АЭС. Таким образом оккупанты лишь уменьшили свое присутствие на территории ЗАЭС, продолжая контролировать важный стратегический объект. Также увеличился поток местных жителей, которые пытаются покинуть Энергодар и другие населенные пункты, которые расположены рядом со станцией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет британское издание "Sky News".

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что местные жители очень сильно напуганы сообщениями о возможном подрыве ЗАЭС, которые активно распространяют сами оккупанты.

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При этом журналисты обращают внимание, что россияне заранее пытаются обвинить украинскую сторону в попытке совершить теракт. Но, как уже было видно с подрывом дамбы Каховской ГЭС, скорее всего, захватчики хотят пойти на очередное преступление, попытавшись сделать виновной Украину.

СМИ отмечает, российские террористы могут провести операцию под украинским флагом.

"Это вызвало тревогу и привело к тому, что многие украинцы внезапно покинули страну. Мы видим очереди на пересечении границы с Молдовой, которые тянутся на две мили, чего мы не видели уже несколько месяцев", – пишет Sky News.

В то же время авторы материале, ссылаясь на свои источники, отмечают, что часть российских войск была выведена с территории станции в последние дни.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и Россия одновременно обвинили друг друга в грядущем подрыве Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной во временно оккупированном в Энергодаре. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 4 июля призвал мир, который слабо отреагировал на теракт против Каховской гидроэлектростанции, остановить, наконец, зло, которое несет российская агрессия. Что происходит в последнее время вокруг ЗАЭС? Как ситуация может развиваться дальше? Чем обусловлена вялая реакция мира на очередную более, чем реальную угрозу теракта глобального масштаба? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



