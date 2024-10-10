Российские войска перешли в наступление в Курской области: что происходит

По словам офицера ВСУ с позывным "Алексом", российские оккупационные войска перешли в наступление в Курской области и атакуют населенный пункт Любимовка. оккупанты используют около 30 единиц военной техники для штурма.

Наступление россиян в Курской области (фото из открытых источников)

Войска РФ продвигаются значительными силами, несмотря на то, что украинские Силы обороны уничтожили 15 единиц техники, привлеченной врагом к наступлению. Однако, по словам офицера, российским подразделениям удалось продвинуться и укрепиться на определенных позициях в этом районе.

"(Российские войска, — ред.) полезли в КуНР, штурмуют н.п. Любимовка (о "взятии" которого заявляли уже неоднократно) идут большими силами, около 30 единиц техники", — сообщил "Алекс".



Это наступление оккупанты ранее уже неоднократно анонсировали как "взятие" Любимовки, но теперь они продолжают попытки реализовать свои планы по контролю этого населенного пункта в Курской области.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военный сказал, когда враг может "выжать" ВСУ из Курской области . Обстановка в Курской области динамична, подразделения перемещаются активно, каждый имеет свое сражение прямо сейчас или имел его час назад, рассказывает военный Кирилл Сазонов. По его словам, россияне сами себе установили дедлайн то на 1 октября, то на 17, чтобы очистить область от ВСУ. При этом он добавил, что силам обороны действительно очень трудно воевать в Курской области.

По его словам, россияне очень часто используют в Курской области такую же тактику, что и в Часовом Яру и Торецке — просачиваются малыми группами, иногда по одному на стартовые штурмовые позиции, и оттуда происходит уже рывок к позициям. По его словам, силы обороны в планы командования не посвящены.

