Российские войска на подходе к Покровску: началась эвакуация

Российские войска подошли на опасное расстояние к Покровску, Донецкой области, всего в 10 километрах от города. Руководитель ГВА, Сергей Добряк, сообщает, что ситуация критическая и призывает жителей к немедленной эвакуации.

РФ критически приблизилась к Покровску, осталось 10 км

Россияне активно обстреливают город, поражая как жилые районы, так и важные объекты инфраструктуры. В результате уже есть погибшие среди мирных жителей.

"Ситуация ухудшается и лучше не станет", — подчеркнул Добряк.

Власти призывают всех, кто может, покинуть зону боевых действий. Для этого нужно звонить по номеру 0-800-408-911.

Сейчас главное для Покровска — это безопасность жителей. Власти и службы спасения делают всё возможное, чтобы организовать эвакуацию и защитить людей от войны. Ситуация остаётся сложной, каждый час важен для спасения жизней.

Читайте также на портале “Комментарии” — С начала суток 15 августа Вооруженные силы Украины продвинулись на расстояние до полутора километров на отдельных направлениях в Курской области и уже контролируют 82 населенных пункта РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в докладе главкома ВСУ Александра Сырского на заседании Ставки.

Ранее "Комментарии" писали – "прорыв" в Курской области длится уже неделю. Площадь боевых действий продолжает расширяться. По официальной информации, озвученной главкомом ВСУ Александром Сырским, почти тысяча квадратных километров территории РФ находится под контролем Украины. При этом аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ продвигаются дальше, несмотря на недавние заявления россиян о так называемой "стабилизации" линии фронта. В частности, по мнению ISW, появилась новая точка проникновения в западную часть российского региона. Какие выводы из того, что известно, можно сделать через неделю данной операции? Как долго ВСУ смогут удерживать занятую территорию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.