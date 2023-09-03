Российские войска меняют тактику на фронте: как оккупанты усложняют контрнаступление

Украина все больше доставляет проблемы российским силам и расширяет территорию освобожденных земель в Запорожской области. Россияне пытаются остановить наступление и изменяют тактику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The New York Times.

Украинские военные. Фото из открытых источников

Журналисты пообщались с украинскими морскими пехотинцами, воюющими в Запорожской области. По их словам, после первой и второй защитной линии россиян ВСУ сможет быстрее выйти к морю, ведь там не будет никаких укреплений.

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Украинские военные рассказали, что перед атакой российских позиций в населенных пунктах они пытаются взять возвышенности на флангах и так ограничивают россиян. Затем запускают дроны, осматривающие каждое здание. Дальше бойцы делятся на две команды. Огневая группа обстреливает оккупантов, которые прячутся на разных этажах в зданиях, а другая команда зачищает эти дома. Если это не удается сделать, то бойцы вызывают артиллерию, уничтожающую дом с россиянами.

Однако украинские военные рассказывают, что россияне также адаптируются к боевым действиям и затрудняют продвижение ВСУ. Россияне используют новую тактику, которая делает минные поля еще более смертоносными. Оккупанты обливают заминированные территории воспламеняющимся веществом.

"Только украинцы приступят к расчистке территорий, россияне сбросят гранату из беспилотника, превратив минное поле в море огня со взрывами", — пересказывает The New York Times слова воинов ВСУ.

Кроме того, россияне пытаются контролировать дороги, потому что на них легче обнаружить и уничтожить мины. Оккупанты устанавливают на обочине бетонные бункеры для пулеметчиков, а также осуществляют постоянное наблюдение за дорогами с помощью беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль привлекает иностранцев к войне в Украине. Британская разведка выяснила, кого вербует Россия.

Также "Комментарии" писали, сколько населенных пунктов уволила Украина за время летнего этапа контрнаступления.