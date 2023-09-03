Российские войска меняют тактику на фронте: как оккупанты усложняют контрнаступление

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Slava Kot
Украина все больше доставляет проблемы российским силам и расширяет территорию освобожденных земель в Запорожской области. Россияне пытаются остановить наступление и изменяют тактику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The New York Times.
Украинские военные. Фото из открытых источников
Журналисты пообщались с украинскими морскими пехотинцами, воюющими в Запорожской области. По их словам, после первой и второй защитной линии россиян ВСУ сможет быстрее выйти к морю, ведь там не будет никаких укреплений.
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Украинские военные рассказали, что перед атакой российских позиций в населенных пунктах они пытаются взять возвышенности на флангах и так ограничивают россиян. Затем запускают дроны, осматривающие каждое здание. Дальше бойцы делятся на две команды. Огневая группа обстреливает оккупантов, которые прячутся на разных этажах в зданиях, а другая команда зачищает эти дома. Если это не удается сделать, то бойцы вызывают артиллерию, уничтожающую дом с россиянами.
Однако украинские военные рассказывают, что россияне также адаптируются к боевым действиям и затрудняют продвижение ВСУ. Россияне используют новую тактику, которая делает минные поля еще более смертоносными. Оккупанты обливают заминированные территории воспламеняющимся веществом.
Кроме того, россияне пытаются контролировать дороги, потому что на них легче обнаружить и уничтожить мины. Оккупанты устанавливают на обочине бетонные бункеры для пулеметчиков, а также осуществляют постоянное наблюдение за дорогами с помощью беспилотников.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль привлекает иностранцев к войне в Украине. Британская разведка выяснила, кого вербует Россия.
Также "Комментарии" писали, сколько населенных пунктов уволила Украина за время летнего этапа контрнаступления.
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