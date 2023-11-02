Российские войска готовятся к новой волне атак: в США назвали направление

Российские войска, вероятно, готовятся к очередной волне чрезвычайно изнурительных наземных атак пехоты на украинские позиции в районе Авдеевки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Связанный с Кремлем российский военный блогер утверждал, что российские войска вблизи Авдеевки значительно замедлили темп наземных атак с севера и юга от Авдеевки в пользу мощного огня по украинским передовым позициям и вблизи тыловых районов.

Возможно, российские войска ведут кампанию блокирования украинских военных в районе Авдеевки, но этот сильный огонь, скорее всего, является воздушной и артиллерийской подготовкой поля боя перед новой волной российских нападений.

Другие российские военные блогеры также охарактеризовали эти действия, как "подготовительную поддержку", вероятно, для дальнейших нападений.

Возможно, российские войска готовятся к переходу к фронтовым ударам во главе с пехотой после тяжелой артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать значительные потери техники в Авдеевке в течение октября.

Геолокационный проект GeoConfirmed использовал доступные спутниковые изображения, чтобы подтвердить, что российские силы потеряли или им повредили 197 машин с 9 октября.

99 машин они потеряли во время первой волны штурма между 9 и 13 октября. 94 машины во время второй волны между 14 и 23 октября.

Кроме этого, есть четыре подтвержденных и 18 потенциально потерянных транспортных средства между 24 и 31 октября.

GeoConfirmed охарактеризовал российские действия под Авдеевкой как самые затратные в войне в Украине.

Аналитики ISW отметили, что нынешняя ситуация возле Авдеевки является примером неспособности российского Генштаба усвоить и применить уроки, пройденные российскими войсками во время предыдущих неудачных наступлений в Украине.

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