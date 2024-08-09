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Российские войска готовят массированные штурмы: ситуация в Волчанске

Оккупанты стягивают силы к Волчанску: ВСУ предупреждают о готовящихся штурмах

сегодня, 12:40
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Черновалова Кристина

Напряжение на Харьковском направлении достигло критической точки. Российские войска, сосредоточив значительные силы, активно готовятся к штурму Волчанска. Пресс-служба операционной зоны ОТГ "Харьков" сообщает о концентрации сил противника в квартале многоэтажной застройки и районе Агрегатного завода. Для усиления штурмовых возможностей привлечены дополнительные подразделения отряда "Шторм" 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии.

Российские войска готовят массированные штурмы: ситуация в Волчанске

Российские войска готовят массированные штурмы: ситуация в Волчанске

"В Волчанске враг осуществляет подготовку к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе Агрегатного завода. С этой целью противник привлек дополнительный личный состав отряда "Шторм" 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии, провел мероприятия логистического обеспечения", — говорится в сообщении.

ВСУ активно противодействуют российскому наступлению, нанося удары по вражеской технике и инфраструктуре. За последние сутки украинские воины уничтожили или повредили 56 единиц вооружения и военной техники, включая танк, ББМ, артиллерийские системы, автомобили, специальную технику и беспилотники. Также были ликвидированы 67 укрытий личного состава противника, стартовая площадка запуска БпЛА и места хранения боекомплекта.

Ситуация в Волчанске остается критической, и украинские силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать наступление противника. Жители города находятся в постоянном напряжении,

Читайте также на портале “Комментарии” — Издание BILD сообщает, что ВСУ могут захватить Суджу в ближайшие дни и использовать ее как козырь в переговорах с Россией. Аналитик Юлиан Рёпке предполагает, что Украина готова обменять захваченные районы Курской области, включая Суджу, на территории Харьковской области.



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Источник: https://t.me/otukharkiv/687
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