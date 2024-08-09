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Украина может рассмотреть Курскую область как разменную монету в переговорах

Украина может обменять захваченные районы Курской области на территории Харьковской — аналитик BILD

сегодня, 10:37
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Черновалова Кристина

Издание BILD сообщает, что ВСУ могут захватить Суджу в ближайшие дни и использовать ее как козырь в переговорах с Россией. Аналитик Юлиан Рёпке предполагает, что Украина готова обменять захваченные районы Курской области, включая Суджу, на территории Харьковской области.

Украина может рассмотреть Курскую область как разменную монету в переговорах

Украина готова обменять Суджу на Харьковскую область: аналитик BILD оценивает шансы

"Из того, что мы видим сегодня, кажется возможным, что украинская армия захватит Суджу в ближайшие дни и даже сможет удерживать её в течение непредсказуемого периода времени. Если это произойдёт, она, возможно, сможет обменять её на захваченные РФ районы Харьковской области или даже удерживать её для торга на будущих переговорах", — пишет Рёпке.

Украина может рассмотреть Курскую область как разменную монету в переговорах - фото 2

За последние сутки ВСУ захватили еще восемь сел Курской области, продвигаясь к северу от Суджи. Хотя полный захват города пока не подтвержден, аналитик BILD считает, что это может произойти в ближайшие дни. ВСУ, насчитывающие чуть более 2000 солдат и 100 единиц бронетехники, не встречают серьезного сопротивления на земле, но уязвимы для атак с воздуха. Ежедневно они теряют 5-10 бронемашин из-за беспилотников и ракет.

Несмотря на успехи ВСУ в Курской области, аналитик BILD считает, что еще слишком рано оценивать это наступление как гениальное или самоубийственное. Он отмечает, что ситуация на фронте остается хаотичной, и обе стороны сталкиваются с трудностями.

"Похоже на полный хаос — местами с обеих сторон. <..> В целом, спустя 48 часов с начала украинского наступления через границу, ещё слишком рано называть его гениальным или самоубийственным", — резюмирует Рёпке. 

Читайте также на портале “Комментарии” — Российское военное командование попытается реализовать ряд сценариев для освобождения населенных пунктов Курской области, которые ВСУ взяли под контроль в течение последних дней. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/18110
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