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Российские войска атаковали Херсонскую область: подробности

Российские войска атаковали Херсонскую область полсотни раз, есть раненые

сегодня, 09:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска за прошедшие сутки 50 раз обстреляли территорию Херсонской области. Из-за чего получили ранения два человека. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на данные Херсонской ОВА.

Российские войска атаковали Херсонскую область: подробности

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Российские захватчики 50 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонской области. Они выпустили 237 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников", — говорится в сообщении.


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При этом жилые кварталы Херсона российские военные обстреляли три раза. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

"В минувшие сутки из-за российских обстрелов два человека получили ранения, еще один человек травмировался из-за российской мины", — сообщили в ОВА.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван Вэньбинь подтвердил, что намеченный на 20-22 марта визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию преследует цель "призвать к миру и способствовать переговорам". Речь, понятно, о российско-украинской войне, во время которой Китай занял как бы нейтральную позицию, хоть политически поддерживает РФ, а экономически "доит" ее. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами китайские маневры вокруг противостояния Киева (и демократического мира, который он сейчас олицетворяет) и Москвы (образчик авторитарного режима), а также что важно понимать Украине в ракурсе грядущего визита Си в Россию.                                                            

Также издание "Комментарии" сообщало — в Белом доме назвали главную угрозу для Украины китайского "мирного плана".




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Источник: https://t.me/khersonskaODA/4434
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