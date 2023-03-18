Российские войска атаковали Херсонскую область: подробности

Российские войска за прошедшие сутки 50 раз обстреляли территорию Херсонской области. Из-за чего получили ранения два человека. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на данные Херсонской ОВА.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Российские захватчики 50 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонской области. Они выпустили 237 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников", — говорится в сообщении.

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При этом жилые кварталы Херсона российские военные обстреляли три раза. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

"В минувшие сутки из-за российских обстрелов два человека получили ранения, еще один человек травмировался из-за российской мины", — сообщили в ОВА.

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