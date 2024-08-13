Российские военные в Курской области получают выплаты в сотни раз меньше, чем на СВО

В Курской области России, где идет контртеррористическая операция (КТО), выплаты участникам значительно ниже, чем участвующим в так называемой "специальной военной операции" (СВО). Об этом в интервью Radio NV рассказал генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун.

Выплаты российским солдатам в Курской области в сотни раз меньше, чем в СВО, - СБУ.

По словам Ягуна, разница в выплатах достигает сотен раз, что ставит под сомнение готовность россиян к участию в боевых действиях на этом направлении.

Ягун объяснил, что государственные выплаты при смерти участника КТО составляют всего 100 тысяч рублей, в то время как за участие в СВО семья погибшего может получить до 5 миллионов рублей. Относительно выплат при инвалидности разрыв составляет 10 раз: 50 тысяч против 500 тысяч рублей.

"Также выплаты при получении инвалидности отличаются в 10 раз — 50 тысяч рублей и 500 тысяч рублей. То есть сейчас они, объявив КТО, зашли в интересную ситуацию, когда люди, добровольно или по чьему-либо приказу должны оказаться там, неизвестно, захотят ли принимать участие в тех боевых действиях. Ведь они там за деньги воюют в основном", — прокомментировал Ягун.

Относительно "кадыровцев" Ягун отмечает, что Рамзан Кадыров, глава Чечни, уже давно указал своим бойцам избегать прямых боевых столкновений, чтобы сохранить свои силы для потенциальных будущих задач.

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