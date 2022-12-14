logo

BTC/USD

17900.44

ETH/USD

1327.98

LTC/USD

78.38

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российские военные устраивают отдельные пыточные для детей
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские военные устраивают отдельные пыточные для детей

Несколько пыточных, специально обустроенных для детей, обнаружили на деоккупированных территориях

сегодня, 16:13
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Российские военные на оккупированных территориях обустраивают детские застенки. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец о соблюдении прав пострадавших в результате российской агрессии против Украиныпередают "Комментарии".

Российские военные устраивают отдельные пыточные для детей

Дмитрий Лубинец, пыточные для детей

"На оккупированных территориях есть детские застенки. Я думал дно пробить нельзя после Бучи, Ирпеня. Я в Балаклее увидел 2 застенки, один парень там находился 90 дней, его выводили на расстрел. В Херсоне 10 застенков, в одной отдельная камера где держали детей", - говорит омбудсмен.

По словам Лубинца, детям давали воду через день, не давали еду, рассказывали, что родители от них отказались.   "Был один задержанный мальчик, который на телефон сфотографировал российскую технику, держали в застенке применением пыток", — сказал он.

Волна возмущения, которая активно распространится информпространством, заставляет Кремль охотно соглашаться на обмен пленными, как писало издание "Комментарии" . Таким шагом российское руководство хочет показать, что оно заботится о своих гражданах, отправившихся на войну в Украине и попавших в плен. Активность в этом направлении увеличилась после того, как семьи мобилизованных начали выходить на протесты после того, как их мужчины пропадали без вести.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин в своем интервью российскому агентству "РИА Новости" рассказал о желании российских войск захватить новые украинские города. Которые боевик почему-то называет "русскими". Так марионетка Кремля заявил, что должны быть "уволены" Чернигов, Одесса и другие города. Пушилин не стал называть запланированные сроки оккупации украинской территории. По его словам, в первую очередь Кремль сосредоточен на полном захвате Донецкой области.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/338360-na-okupovanih-teritoriah-e-ditaci-kativni-lubinec/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!