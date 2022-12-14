Российские военные устраивают отдельные пыточные для детей

Российские военные на оккупированных территориях обустраивают детские застенки. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец о соблюдении прав пострадавших в результате российской агрессии против Украины, передают "Комментарии".



Дмитрий Лубинец, пыточные для детей

"На оккупированных территориях есть детские застенки. Я думал дно пробить нельзя после Бучи, Ирпеня. Я в Балаклее увидел 2 застенки, один парень там находился 90 дней, его выводили на расстрел. В Херсоне 10 застенков, в одной отдельная камера где держали детей", - говорит омбудсмен.

По словам Лубинца, детям давали воду через день, не давали еду, рассказывали, что родители от них отказались. "Был один задержанный мальчик, который на телефон сфотографировал российскую технику, держали в застенке применением пыток", — сказал он.

Волна возмущения, которая активно распространится информпространством, заставляет Кремль охотно соглашаться на обмен пленными, как писало издание "Комментарии" . Таким шагом российское руководство хочет показать, что оно заботится о своих гражданах, отправившихся на войну в Украине и попавших в плен. Активность в этом направлении увеличилась после того, как семьи мобилизованных начали выходить на протесты после того, как их мужчины пропадали без вести.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин в своем интервью российскому агентству "РИА Новости" рассказал о желании российских войск захватить новые украинские города. Которые боевик почему-то называет "русскими". Так марионетка Кремля заявил, что должны быть "уволены" Чернигов, Одесса и другие города. Пушилин не стал называть запланированные сроки оккупации украинской территории. По его словам, в первую очередь Кремль сосредоточен на полном захвате Донецкой области.









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