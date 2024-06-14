Российские военкоры воют о «котле», в который попали оккупанты

Силы обороны имеют успехи в Волчанске, поэтому оккупантов накрыла волна паники. Как накануне сообщал ресурс DeepState, россияне попали там в окружение. Сегодня же эту информацию подтверждают российские воинкоры.

Волчанск

В частности, российский воинкор Анатолий Радов подтвердил информацию о том, что оккупанты оказались в "котле", который Силы обороны организовали на северо-востоке Волчанска. Там Вооруженные силы смогли отрезать часть подразделений русских захватчиков от главных сил. Площадь "котла" оценивается в около 0,05 кв. км.

"DS зарисовали в Волчанске так, как в принципе, мне писали с мест. Наши ребята на вчерашний день были отрезаны в Агрегатном заводе",

– сообщил Радов.

Кроме того, россиянин сообщил, что оккупационные силы РФ пытались прорваться в окруженные подразделения. Однако успеха они не добились из-за эффективного противодействия Сил обороны.

Россияне говорят, что для них ситуация на этом направлении очень сложная.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Силы обороны активно начали возвращать утраченные позиции в Волчанске. В середине мая русские войска заняли северную часть Волчанска и несколько центральных кварталов. Однако в последние дни украинским защитникам удалось выбить их из центра. Российские воинкоры сообщают, что часть солдат ВС РФ в городе оцеплена и отрезана. Кроме того, известно, чтобы опрокинуть подкрепление с южного на северный берег реки Волча, ВСУ использовали немецкий танковый мостоукладчик Biber.

При этом эксперты отмечали, что Харьковское направление для окупантов вспомогательным, основное внимание они сосредоточивают на попытке захватить Донецкую область.





