Российские тылы переполнены техникой и личным составом: военный рассказал, что происходит на востоке

Командир артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко заявляет, что положение на востоке очень горячее, у врага неограниченное количество живой силы и боеприпасов.

Владимир Назаренко (фото из открытых источников)

"Враг давит, и собратьям приходится ежедневно отражать атаки врага. Каждый день происходит артиллерийский и стрелковый контакт. Наши пехотинцы, артиллеристы, пулеметчики, танкисты, минометчики ежедневно делают все возможное, чтобы перемалывать и отбивать атаки врага", — сообщил Назаренко. телеканале "Эспрессо" .

К тому же, захватчик имеет преимущество в количестве боеприпасов и орудий.

"Сейчас россияне пробуют работать не только бомбардируем квадратами, но и под корректировкой БПЛА. Таким образом пытаясь перенимать тактику артиллерии Сил обороны Украины, пытаясь каждый снаряд подводить к цели", — продолжил офицер.

Военный рассказал, что бойцы сил обороны ежедневно уничтожают большое количество противника.

"Ситуация напряженная, дальние тылы кишат вражеской техникой и личным составом. Есть впечатление, что у россиян неограниченное количество и живой силы, и боеприпасов", — заключил военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что горы из "зубов дракона" круглогодично валяются на Харьковщине . В Харьковской области нашли заброшенные бетонные заграждения "зубы дракона". Под селом Липцы лежат целые кучи, которые нужно было использовать для укрепления границы. Об этом сообщает DeepState.

По информации, полученной от бойцов, аналитики заявляют о том, что эти "зубы дракона" лежат на одном же месте еще с лета 2023 года. Почти через год их никто даже не пробовал поставить там, где нужно.

В сетях также обнародовали скриншот, где видно, что эти "зубы дракона" сброшены под дорогой с марта 2023 года.





