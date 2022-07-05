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Российские танки таки вошли в страну НАТО

Однако российское железо появилось в Польше не победным шествием и не самостоятельно

сегодня, 11:54 comments1190
Автор:

Кравцев Сергей
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Как сообщает "Комментарии", украинские защитники доставили разбитое российское вооружение и военную технику в центр города Варшавы. В столице Польши каждый желающий может посетить первую в Европе выставку уничтоженного российского оружия. Это лишь незначительная часть той многотысячной бронированной армады, которая готова совать на Украину и Европу, если ее не остановить сегодня. В Министерстве обороны Украины уточняют, что это лишь небольшая часть той груди металла, которая могла бы подвинуть на Европу, если бы украинские воины ее героически не остановили.

Российские танки таки вошли в страну НАТО

Российские танки. Фото: из открытых источников

За четыре месяца полномасштабной войны благодаря профессионализму украинской армии российская армада не досчиталась почти 10 000 единиц военной техники и тяжелых вооружений. Если сопоставить, то такового количества орудия могло бы хватить на несколько армий в той же Европе. К тому же сейчас на день Черного моря флагман российского черноморского флота – крейсер "Москва". Примечательно, что он был утоплен украинскими ракетами "Нептун". 117 лет назад россияне уже переживали подобное, когда еще при Российской империи теряли такой корабль.

В Минобороны подчеркивают, что европейцам трудно даже подумать, что сегодня происходит на фронте, какой ценой и благодаря каким героическим усилиям украинским военным удается сдерживать враждебное нашествие. Именно поэтому в украинском оборонном ведомстве отмечают – для того, чтобы противостоять российскому террору мирных городов, нужно дальнобойное оружие. В первую очередь – реактивные системы залпового огня, чтобы не подпускать русскую артиллерию и РСЗО. Украине также нужна авиация и системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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Российские танки таки вошли в страну НАТО - фото 2



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