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Российские спецслужбы привлекают украинских подростков к подрывной деятельности, - СБУ

Тинейджеров вербуют и координируют через интернет

сегодня, 12:41
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Автор:

Константин Куликов

СБУ установила, что российские спецслужбы привлекают детей к фейковым минованиям в Украине. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ. При этом происходит это даже в условиях войны.

Российские спецслужбы привлекают украинских подростков к подрывной деятельности, - СБУ

Затримання

В частности, сотрудники спецслужбы обнаружили группу тинейджеров, неоднократно анонимно "минировавшую" государственные учреждения и социальные объекты в Киеве и других городах Украины. Так, в октябре прошлого года они сообщили о "минировании" 14 местных судов. Для координации деятельности подростков российские спецслужбы создали интернет-сообщество. В него вовлекали подростков из других регионов Украины.


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Рассылку сообщений, чтобы не быть обнаруженными, подростки осуществляли с помощью анонимайзеров. Организатором группы оказался несовершеннолетний житель Черниговской области. Уже ему через мессенджер ставил задачи представитель российской спецслужбы.

Тем временем стало известно, что россияне используют криптобиржи для спонсорства войны. Рашисты продвинулись в Бахмуте. А эксперты объяснили, действительно ли Пригожин метит на место Путина.

"Пригожин действительно в последнее время начал вкладывать деньги в продвижение себя как серьезной фигуры, — в частности, говорят они. — Я не знаю, собирается ли он идти в президенты, стать министром обороны, председателем Генштаба. Но недавно я сделала shorts и поставила на своем канале в YouTub момент, где Пригожин жестко критикует Минобороны РФ и Генштаб, сетует, что его лишили связи, боеприпасов. И в последние дни происходит ад в комментариях. Похоже, есть некая бото-ферма, которая работает на Пригожина. Она тысячами выплескивает комментарии в стиле "Пригожин — молодец, его нужно в министры обороны, в президенты" и т.д.



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