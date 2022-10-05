Российские солдаты продали свою бронетехнику ВСУ: момент попал на видео

Российские оккупанты похоже добровольно сдались в плен ВСУ вместе со своей военной техникой. По другой версии, военные РФ попросту продали свой бронетранспортер. Это момент попал на видео. Его в социальной сети опубликовал блогер с ником IgorGirkin.

"Сдача в плен вместе с БМП. Правильный ход, ожидаем следующих", – подписал видео блоггер.

На опубликованном видео, оказавшемся в сети, видно, что украинские военные окружили со всех сторон российский БМП. А российские оккупанты вывесили на своей бронетехнике белый флаг. Остановились, вышли из своей техники с поднятыми руками, а затем легли на землю, следуя указаниям украинских защитников.

Такое же видео распространил в своем Телеграмме глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Мы купили БМП-2. Подробности завтра", — говорится в сообщении под видео, которое он распространил с Telegram-канала "Николаевский Ванек".





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин нашел виновных в провале мобилизации в РФ. Президент РФ разозлился из-за провала мобилизации. В ненадлежащем составлении его указа о частичной мобилизации в России Путин обвинил свое правительство. По словам Путина, в проекте его указа, предоставленном правительством и Минобороны, не учли первоначальную позицию самого Министерства обороны РФ. для студентов аспирантуры, для обучающихся на программах ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Также "Комментарии" писали о том, что у Путина рассказали, что ждет аннексированные территории , освобождающие ВСУ. Российские войска снова оккупируют освобожденные украинскими защитниками территории Украины, на которых ранее РФ провела псевдореферендумы и которые Путин "присоединил к России". Соответствующее заявление сделал спикер Путина Песков.