logo

BTC/USD

20047.82

ETH/USD

1348.54

LTC/USD

54.32

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российские солдаты продали свою бронетехнику ВСУ: момент попал на видео
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские солдаты продали свою бронетехнику ВСУ: момент попал на видео

О покупке сообщил глава Николаевской ОВА Ким

5 октября 2022, 23:50
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Российские оккупанты похоже добровольно сдались в плен ВСУ вместе со своей военной техникой. По другой версии, военные РФ попросту продали свой бронетранспортер. Это момент попал на видео. Его в социальной сети опубликовал блогер с ником IgorGirkin.

Российские солдаты продали свою бронетехнику ВСУ: момент попал на видео

Россияне сдаются в плен ВСУ (фото из открытых источников)

"Сдача в плен вместе с БМП. Правильный ход, ожидаем следующих", – подписал видео блоггер.

На опубликованном видео, оказавшемся в сети, видно, что украинские военные окружили со всех сторон российский БМП. А российские оккупанты вывесили на своей бронетехнике белый флаг. Остановились, вышли из своей техники с поднятыми руками, а затем легли на землю, следуя указаниям украинских защитников.

Такое же видео распространил в своем Телеграмме глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Мы купили БМП-2. Подробности завтра", — говорится в сообщении под видео, которое он распространил с Telegram-канала "Николаевский Ванек".

Российские солдаты продали свою бронетехнику ВСУ: момент попал на видео - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин нашел виновных в провале мобилизации в РФ. Президент РФ разозлился из-за провала мобилизации. В ненадлежащем составлении его указа о частичной мобилизации в России Путин обвинил свое правительство. По словам Путина, в проекте его указа, предоставленном правительством и Минобороны, не учли первоначальную позицию самого Министерства обороны РФ. для студентов аспирантуры, для обучающихся на программах ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Также "Комментарии" писали о том, что у Путина рассказали, что ждет аннексированные территории , освобождающие ВСУ. Российские войска снова оккупируют освобожденные украинскими защитниками территории Украины, на которых ранее РФ провела псевдореферендумы и которые Путин "присоединил к России". Соответствующее заявление сделал спикер Путина Песков.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1577709040246947842
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!