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Черновалова Кристина
Легион "Свобода России" предложил российским солдатам сдаваться в плен, объяснив это выбором между бессмысленной смертью и шансом на жизнь. По словам легиона, уже многие отказались следовать приказам и выбрали свой путь.
Сотни российских солдат игнорируют приказы: предпочитают жизнь
На недавнем собрании представители легиона "Свобода России" заявили, что военным лучше сдаться, чем выполнять смертоносные приказы своих командиров. Они критиковали руководство России, которое, по их словам, прячется за спинами солдат, приказывая им идти на смерть ради личных интересов.
По информации легиона, множество солдат уже не слушают приказы и сдаются в плен украинцам. Это, как они сказали, помогает им сохранить жизнь и сохранить честь.
Легион также предложил другой вариант для тех, кто не хочет сдаваться. Они приглашают присоединиться к ним и бороться против несправедливости в России.
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