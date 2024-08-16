logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российские солдаты массово отказываются умирать за медальки и особняки командиров
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские солдаты массово отказываются умирать за медальки и особняки командиров

Легион "Свобода России" обратился к российским военным

сегодня, 16:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Легион "Свобода России" предложил российским солдатам сдаваться в плен, объяснив это выбором между бессмысленной смертью и шансом на жизнь. По словам легиона, уже многие отказались следовать приказам и выбрали свой путь.

Российские солдаты массово отказываются умирать за медальки и особняки командиров

Сотни российских солдат игнорируют приказы: предпочитают жизнь

На недавнем собрании представители легиона "Свобода России" заявили, что военным лучше сдаться, чем выполнять смертоносные приказы своих командиров. Они критиковали руководство России, которое, по их словам, прячется за спинами солдат, приказывая им идти на смерть ради личных интересов.

По информации легиона, множество солдат уже не слушают приказы и сдаются в плен украинцам. Это, как они сказали, помогает им сохранить жизнь и сохранить честь.

“Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова. Это решение — здоровая альтернатива бездумной смерти.

Легион также предложил другой вариант для тех, кто не хочет сдаваться. Они приглашают присоединиться к ним и бороться против несправедливости в России.

“Призываем всех военнослужащих ВС РФ добровольно сдаваться в плен ВСУ, как это сделали ваши товарищи. А для тех, у кого есть желание продолжить воевать за нормальное будущее для России — остается железная опция присоединится к Легиону. Мы готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обернуть оружие на Кремль”, — сказали в Легионе. 

Читайте также на портале “Комментарии” — Омбудсмен Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил сомнения в возможности обмена пленными в формате "всех на всех" в ближайшее время, несмотря на активную операцию ВСУ в Курской области России. Об этом он заявил во время эфира на "Радио Свобода".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/legionoffreedom/1293
Теги:

Новости

Все новости