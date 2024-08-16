Легион "Свобода России" предложил российским солдатам сдаваться в плен, объяснив это выбором между бессмысленной смертью и шансом на жизнь. По словам легиона, уже многие отказались следовать приказам и выбрали свой путь.

Сотни российских солдат игнорируют приказы: предпочитают жизнь

На недавнем собрании представители легиона "Свобода России" заявили, что военным лучше сдаться, чем выполнять смертоносные приказы своих командиров. Они критиковали руководство России, которое, по их словам, прячется за спинами солдат, приказывая им идти на смерть ради личных интересов.

По информации легиона, множество солдат уже не слушают приказы и сдаются в плен украинцам. Это, как они сказали, помогает им сохранить жизнь и сохранить честь.

“Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова. Это решение — здоровая альтернатива бездумной смерти.

Легион также предложил другой вариант для тех, кто не хочет сдаваться. Они приглашают присоединиться к ним и бороться против несправедливости в России.

“Призываем всех военнослужащих ВС РФ добровольно сдаваться в плен ВСУ, как это сделали ваши товарищи. А для тех, у кого есть желание продолжить воевать за нормальное будущее для России — остается железная опция присоединится к Легиону. Мы готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обернуть оружие на Кремль”, — сказали в Легионе.

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