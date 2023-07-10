Российские СМИ посчитали потери РФ в войне в Украине

Журналисты изданий "Медуза" и "Медиазона" провели совместное расследование с исследователем Дмитрием Кобаком и рассчитали количество потерь, понесенных Россией за 15 месяцев полномасштабного вторжения в Украину.

Украинские военные уничтожают окупантов. Фото из открытых источников

Российские журналисты проанализировали данные о смертности граждан за 2022 год и делах, которые возбуждают родственники погибших по двум методам. Таким образом, к концу мая россияне потеряли около 47 тыс. военных. Если учесть возможные погрешности, то диапазон потерь среди российских солдат составляет 40-55 тыс. человек.

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Таким образом, потери россиян с момента полномасштабного вторжения в Украину превышают втрое потери советской армии за десять лет войны в Афганистане и втрое за время первой чеченской войны. Кроме того, журналисты установили, что общие потери вместе с тяжелоранеными и пропавшими без вести составляют не менее 125 тыс. человек. В расчет не попали пленные, а также украинцы, воевавшие в составе ЛНР и ДНР.

Напомним, что Россия официально заявляла о своих потерях в сентябре прошлого года и указала 5937 солдат, погибших в войне с Украиной. Несмотря на это, Генштаб ВСУ указывает потери России по состоянию на 10 июля на уровне 234,48 тыс. российских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский назвал точные потери вагнеровцев в Украине. По его словам, украинские военные ликвидировали более 20 тыс. наемников группы "Вагнера", а потери вместе с ранеными достигают более 100 тыс. человек. Подобную статистику приводил госсекретарь США Энтони Блинкен в мае этого года.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который раскритиковал идею Трампа и указал, что Байден таким образом мог завершить войну через 5 минут.