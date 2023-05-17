Российские пропагандисты заявили об обстреле территории Белгородской области украинским танком

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.



Украинский танк. Фото из открытых источников

Издание указывает, что ВСУ подогнали технику к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью и якобы открыли огонь по южным окрестностям хутора Старый Волоконского района, что в 2,5 км от границы.

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По утверждениям российских пропагандистов, такой инцидент произошел впервые, "когда Украина обстреляла Россию из танка". Ранее, как они добавили, ВСУ не позволяли себе такого, из-за опасений противотанковых ракет, вблизи границы.

Также там отмечают, что на территорию Российской Федерации прилетело 12 неизвестных снарядов калибра 125 мм.

В то же время видео или фотодоказательств этому нет. Как и пострадавших и разрушений.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Россия направила в ООН ультиматум со списком требований для продления зернового соглашения Для продления зернового соглашения Россия выставила список требований из пяти пунктов.

Напомним, "Комментарии" писали, — Чего ждать украинцам летом, которые дни июня будут опасны и когда умрет Путин, — Экстрасенс. В ближайшие недели любой украинский город может быть в опасности, из-за воздушных атак врага и его желания посеять панику среди мирного населения. В то же время, лето 2023 года будет знаковым для украинцев.

Читайте на сайте "Комментарии", — Укрепление оборонных рубежей на северном направлении Украины продолжается, — Наев. На государственной границе и в глубине обороны на севере активно наращивается система минно-взрывных и невзрывных заграждений, а также продолжается минирование окрестностей.