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Российские пропагандисты пытались продвинуть "плохую шутку" об Украине

МИД Латвии опроверг попытку кремлевской пропаганды создать дезинформационную шутку о плохой первоапрельской шутке об Украине.

сегодня, 17:15
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Автор:

Slava Kot

Государственные СМИ России масштабно распространяли информацию о шутке главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса. Латвийский чиновник якобы поздравил Украину со вступлением в ЕС, но затем удалил твит и извинился. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Российские пропагандисты пытались продвинуть "плохую шутку" об Украине

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото из открытых источников

Пропагандисты Кремля и зависимые от него медиаресурсы пытались продвинуть информацию о якобы неудачной первоапрельской шутке министра иностранных дел Латвии. Чтобы развеять российскую пропаганду МИД Латвии сделало официальное заявление.


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"Это преднамеренная манипуляция и ложь российской пропаганды", — сообщил советник министра МИД Латвии.

Издание Delfi провело проверки твитов главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса и пришло к выводам, что латвийский политик не писал таких сообщений. Также выяснилось, что среди российских пропагандистских ресурсов, в том числе и программы Скабеевой распространялся один и тот же снимок с экрана. Такая картинка свидетельствует о специальной дезинформационной компании кремлевских пропагандистов против Украины и ее союзников.

Российские пропагандисты пытались продвинуть ”плохую шутку” об Украине - фото 2

"Российские пропагандисты в таком отчаянии, что им приходится что-то фабриковать и изо всех сил врать. Но это не поможет — Украина победит", — отреагировал сам Эдгарс Ринкевичс на кремлевскую пропаганду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ина обвиняет Украину в "безрассудной ядерной мечте".

Также "Комментарии" писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает плохой первоапрельской шуткой решение Совбеза ООН.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/04/3/7159119/
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