Российские пропагандисты пытались продвинуть "плохую шутку" об Украине

Государственные СМИ России масштабно распространяли информацию о шутке главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса. Латвийский чиновник якобы поздравил Украину со вступлением в ЕС, но затем удалил твит и извинился. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото из открытых источников

Пропагандисты Кремля и зависимые от него медиаресурсы пытались продвинуть информацию о якобы неудачной первоапрельской шутке министра иностранных дел Латвии. Чтобы развеять российскую пропаганду МИД Латвии сделало официальное заявление.

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"Это преднамеренная манипуляция и ложь российской пропаганды", — сообщил советник министра МИД Латвии.

Издание Delfi провело проверки твитов главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса и пришло к выводам, что латвийский политик не писал таких сообщений. Также выяснилось, что среди российских пропагандистских ресурсов, в том числе и программы Скабеевой распространялся один и тот же снимок с экрана. Такая картинка свидетельствует о специальной дезинформационной компании кремлевских пропагандистов против Украины и ее союзников.





"Российские пропагандисты в таком отчаянии, что им приходится что-то фабриковать и изо всех сил врать. Но это не поможет — Украина победит", — отреагировал сам Эдгарс Ринкевичс на кремлевскую пропаганду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ина обвиняет Украину в "безрассудной ядерной мечте".

Также "Комментарии" писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает плохой первоапрельской шуткой решение Совбеза ООН.