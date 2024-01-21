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Российские пропагандисты признались, для чего им нужна война против Украины

Россия хочет использовать население Украины как пушечное мясо в будущих войнах против НАТО.

сегодня, 09:55
Автор:
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Slava Kot
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Бывший "министр информации ДНР" Даниил Безсонов объяснил, как Россия хочет использовать украинцев в войне. По его словам, украинское население нужно России, как "мобилизационный ресурс" для предстоящей войны с НАТО.

Российские пропагандисты признались, для чего им нужна война против Украины

Российский пропагандист Даниил Безсонов. Фото из открытых источников

В эфире одного из российских пропагандистских шоу Бессонов рассказал, как Россия использует украинский народ, если одержит победу.

"Украинцы — это наш мобилизационный ресурс в предстоящей войне с НАТО. Это опытный мобилизационный ресурс", — заявил Даниил Безсонов.

Украинский журналист Денис Казанский отреагировал на слова Безсонова и объяснил, что это важное признание с российской стороны.

"Оно развеивает последние иллюзии, если они у кого-то еще остались. Если кто-то надеялся, что давайте сдаемся России, чтобы люди не погибали, "худой мир лучше войны", наконец это все закончится, то вот – не закончится… только начнется. Как только Россия закончит войну с Украиной, она будет начинать следующую, где украинцев собираются использовать в качестве расходного материала вместо себя", — считает Казанский.

Журналист приводит пример Донбасса в 2022 году, когда некоторые жители этого региона радовались тому, что Путин признал "ДНР" и начал полномасштабное вторжение в Украину. Однако оказалось, что на новом этапе войны жители Донбасса стали основным расходным материалом. Таким образом, по словам Казанского, ЕС и НАТО должны на это реагировать, ведь в будущем Россия может начать войну против членов этих организаций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны проанализировал геоданные и заявил о захвате россиянами села в Харьковской области.

Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ назвали неожиданную причину войны в Украине. Российский политик Вячеслав Володин заявил, что Россия смогла якобы "остановить третью мировую войну" своими военными действиями в Украине. Кроме того, спикер Госдумы добавил, что это делается для защиты Европы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G_8rlbT-OMA&ab_channel=DenisKazanskyi
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